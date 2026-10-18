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टूंडला में 11वीं की छात्राओं ने संभाली DM और SSP की कमान

छात्राओं ने संभाली DM और SSP की कमान ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान 'मिशन शक्ति' के तहत शनिवार को टूंडला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस एक अनूठी और प्रेरणादायक मिसाल बना. मिशन बालिकाओं को समर्पित रहा, जहां प्रशासनिक और पुलिस महकमे की सर्वोच्च भूमिकाओं का निर्वहन दो मेधावी छात्राओं ने किया.



संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतीकात्मक रूप से जिलाधिकारी की भूमिका में राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, टूंडला की कक्षा 11 की छात्रा कु. दीक्षा सिसोदिया ने निभाई. जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की भूमिका को इसी विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा कु. पायल यादव ने निभाई. इन दोनों प्रतिभावान छात्राओं ने समाधान दिवस में बेहद आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ दूर-दूर से आए फरियादियों की शिकायतों को सुना.

जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. छात्राओं की कार्यशैली और प्रशासनिक सूझ-बूझ देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारी और आम जनता पूरी तरह से प्रभावित हुए.



इस विशेष 'मिशन शक्ति' कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आगरा परिक्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक शैलेश कुमार पांडेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने दोनों छात्राओं के हौसले, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास की प्रशंसा की, जिससे बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया.



पुलिस उप-महानिरीक्षक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बालिकाओं में नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं. समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मजबूत होता है.

