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आगरा में अवैध गोदामों से मिलीं 1.5 करोड़ की सैंपल दवाएं, 18 दवा विक्रेताओं पर एक्शन

टीमों ने 18 दवा विक्रेताओं पर छापेमारी करके 48 दवाओं के नमूने लिए. ( ETV Bharat )

आगरा: औषधि विभाग की टीमें शुक्रवार से आगरा के फव्वारा दवा बाजार पर कार्रवाई कर रही हैं. जिसमें औषधि विभाग की टीमों ने रविवार देर रात 1.5 करोड़ रुपये की फिजीशियन सैंपल की दवाएं जब्त की हैं.

औषधि विभाग की 29 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को 21 से 23 मई तक आगरा में अंजाम दिया. जिसमें अलग-अलग जिलों के औषधि निरीक्षक शामिल रहे.

टीमों ने 18 दवा विक्रेताओं पर छापेमारी करके 48 दवाओं के नमूने लिए गए हैं. इसके साथ ही करीब 45 लाख रुपये की दवाएं सील की हैं.

बता दें कि मुख्यालय के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर से निकल कर राज्य में 1.5 लाख से अधिक रिटेलर्स व 80 हजार से ज्यादा होलसेलर्स के नेटवर्क का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने नकली दवा का अवैध बाजार विकसित करने का प्रयास किया है.

काउंटरफिट और स्प्यूरियस दवाओं के नेटवर्क व सप्लाई चेन को जड़ से ख़त्म करने को विभाग ने कार्रवाई शुरू की है.

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर 29 औषधि निरीक्षकों की विशेष टीम ने 21 से 23 मई तक सघन छापेमारी की.

इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टीम ने झूलेलाल मार्केट में एक गुप्त स्थान को चिह्नित किया. जांच के दौरान ज्योति ड्रग हाउस पर छापेमारी की गई. इसके मालिक नारायणदास हंसराजानी और अन्य लोग बाजार में तीसरी मंजिल पर अवैध दवा गोदाम संचालित कर रहे थे.

लखनऊ के सहायक आयुक्त औषधि बृजेश यादव ने बताया कि आगरा में नकली, सरकारी, सैंपल और एक्सपायरी दवाओं के अवैध कारोबार को लेकर छापामार कार्रवाई की गई. छापामार कार्रवाई में 30 कंपनियों की 1.5 करोड़ रुपये की फिजीशियन सैंपल की दवाएं ज़ब्त की हैं.