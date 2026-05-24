आगरा में अवैध गोदामों से मिलीं 1.5 करोड़ की सैंपल दवाएं, 18 दवा विक्रेताओं पर एक्शन
टीमों ने 18 दवा विक्रेताओं पर छापेमारी करके 48 दवाओं के नमूने लिए. इसके साथ ही करीब 45 लाख रुपये की दवाएं सील की हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 12:56 PM IST
आगरा: औषधि विभाग की टीमें शुक्रवार से आगरा के फव्वारा दवा बाजार पर कार्रवाई कर रही हैं. जिसमें औषधि विभाग की टीमों ने रविवार देर रात 1.5 करोड़ रुपये की फिजीशियन सैंपल की दवाएं जब्त की हैं.
औषधि विभाग की 29 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को 21 से 23 मई तक आगरा में अंजाम दिया. जिसमें अलग-अलग जिलों के औषधि निरीक्षक शामिल रहे.
टीमों ने 18 दवा विक्रेताओं पर छापेमारी करके 48 दवाओं के नमूने लिए गए हैं. इसके साथ ही करीब 45 लाख रुपये की दवाएं सील की हैं.
बता दें कि मुख्यालय के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर से निकल कर राज्य में 1.5 लाख से अधिक रिटेलर्स व 80 हजार से ज्यादा होलसेलर्स के नेटवर्क का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने नकली दवा का अवैध बाजार विकसित करने का प्रयास किया है.
काउंटरफिट और स्प्यूरियस दवाओं के नेटवर्क व सप्लाई चेन को जड़ से ख़त्म करने को विभाग ने कार्रवाई शुरू की है.
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर 29 औषधि निरीक्षकों की विशेष टीम ने 21 से 23 मई तक सघन छापेमारी की.
इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टीम ने झूलेलाल मार्केट में एक गुप्त स्थान को चिह्नित किया. जांच के दौरान ज्योति ड्रग हाउस पर छापेमारी की गई. इसके मालिक नारायणदास हंसराजानी और अन्य लोग बाजार में तीसरी मंजिल पर अवैध दवा गोदाम संचालित कर रहे थे.
लखनऊ के सहायक आयुक्त औषधि बृजेश यादव ने बताया कि आगरा में नकली, सरकारी, सैंपल और एक्सपायरी दवाओं के अवैध कारोबार को लेकर छापामार कार्रवाई की गई. छापामार कार्रवाई में 30 कंपनियों की 1.5 करोड़ रुपये की फिजीशियन सैंपल की दवाएं ज़ब्त की हैं.
दोषी फर्मों व लोगों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. इसमें इंसुलिन जैसी जीवनरक्षक दवाओं का गलत भंडारण भी गंभीर अपराध माना जाएगा.
गोदाम में मिलीं बड़े ब्रांडों की दवाएं
लखनऊ के सहायक आयुक्त औषधि बृजेश यादव ने बताया कि छापेमार कार्रवाई में बड़े ब्रांड के सैंपल मिले हैं. जिनमें डायनापार, मैरोमेक, टी-मिनिक सीरप, पैनटाप डीएसआर, माइनोक्सीडिल, न्यूफोर्स पिगमेंट, लूनीवैक्स, मेगा हील, एलेग्रा, एलेक्स सीरप, बीटाडाइन, कोस्कोपिन, कैंडिड, माइकोडर्म डस्टिंग पाउडर और विटकोफोल शामिल हैं.
इनमें से 10 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं. जिनकी प्रयोगशाला भेज कर जांच कराई जाएगी. जो दवाएं ज़ब्त की हैं. उनकी बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है.
ये मिलीं अनियमितताएं
नकली दवाएं: नामी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय ब्रांड्स के नाम पर हूबहू नकली काउंटरफिट दवाइयां बेचना.
री-लेबलिंग: एक्सपायर हो चुकी दवाओं पर नई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तिथियों के फर्जी लेबल लगाकर उन्हें दोबारा बाजार में खपाना.
सैंपल दवाएं:- सरकारी आपूर्ति और फिजीशियन सैंपल्स का अवैध विक्रय पाया गया. आरक्षित दवाओं से मूल वैधानिक चेतावनी हटाकर नए व्यावसायिक लेबल लगाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए अवैध भंडारण पाया गया.