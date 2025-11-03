ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस को झटका, 6 बार विधायक रहे संपत सिंह ने छोड़ी पार्टी, खड़गे को इस्तीफा देने की बताई बड़ी वजह

हिसार: हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके प्रो. संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेताओं को भेजा गया है. त्यागपत्र में संपत सिंह ने लिखा कि "2009 से लगातार पार्टी की हो रही हार पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और न ही “टिकट चोरी” या “वोट चोरी” जैसी गंभीर गड़बड़ियों पर कोई कार्रवाई की गई. वर्ष 2005 में भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थीं, लेकिन उसके बाद से हार का सिलसिला जारी है".

इस्तीफा देने की बताई वजह: संपत सिंह ने बताया कि "मैंने 6 बार विधायक रहते हुए दो बार कैबिनेट मंत्री और एक बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है. लेकिन संगठन में उन्हें कभी उचित भूमिका नहीं दी. 2009 में टिकट से वंचित रहने के बावजूद फतेहाबाद की जनता ने उन्हें समर्थन दिया. लेकिन पार्टी में लगातार उपेक्षा होती रही. कांग्रेस नेतृत्व की अहंकारी और पारिवारिक राजनीति के कारण उन्हें किनारे कर दिया गया". टिकट और चुनाव चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि "पार्टी में अब कोई योग्यता नहीं, बल्कि पक्षपात और निजी स्वार्थ होता है".

"कांग्रेस ने इन नेताओं को भी किया अपमानित": इसके अलावा, संपत सिंह ने अपने त्यागपत्र में कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं के सिलसिलेवार नाम भी गिनवाए. इस्तीफे में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके स्व. भजनलाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. अशोक तंवर, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के समय-समय पर कांग्रेस छोड़कर चले जाने के कारणों से भी पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया. साथ ही कहा कि "अब इनमें अधिकतर नेता भाजपा की राजनीति कर रहे हैं".