ETV Bharat / state

कांग्रेस छोड़ इनेलो में शामिल हुए संपत सिंह, कांग्रेस पर लगाए आरोप, बोले- "मुझे घर बैठाने का पूरा प्रयास किया, धोखे पर धोखा दिया"

चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सियासी उठापटक चरम पर है. एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा हुआ है, तो वहीं, कांग्रेस के पूर्व नेता संपत सिंह इनेलो में शामिल हो गए हैं. इनेलो में शामिल होने के बाद संपत सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप जड़े हैं और कहा कि "वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद भ्रष्ट है". वहीं, संपत सिंह ने इनेलो नेता अभय चौटाला का आभार व्यक्त किया. संपत सिंह ने कहा कि "अभय चौटाला ने मुझे काम करने के लिए मंच दिया और कांग्रेस ने मुझे घर बैठाने का पूरा प्रयास किया".

इनेलो ने संपत सिंह को बनाया मंत्री: वहीं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि "हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका होने जा रहा है. जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, उनके साथ लड़ाई लड़ी. चौधरी देवीलाल ने संपत सिंह को वित्त मंत्री बनाया. ये उनके नवरत्नों में शामिल थे. आज संपत सिंह हमारे बीच मौजूद हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं. आज गुरुपर्व भी है". इस दौरान गौरव संपत सिंह का भी स्वागत किया है.

संपत सिंह ने कांग्रेस किया खुलासा: संपत सिंह ने कहा कि "16 सालों से हरियाणा के लोगों को ठगा गया है. राहुल गांधी बार-बार एससी बीसी और वोट चोरी की बात करते हैं. यह सारी बातें मैंने अपने इस्तीफे में लिखी है. मेरे लिए बुरा दिन था जब मैंने इनेलो छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की थी. कांग्रेस में कई लोगों ने मुझे घर बैठाने की पूरी कोशिश की. मेरी वजह से ये 5-6 सीटें जीत गए. मुझे कहीं कोई जगह नहीं दी गई, कोई मंच नहीं मिला. साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के बारे में एक क्षण भी बोलते नहीं और बात वोट चोरी की करते हैं".

कांग्रेस छोड़ इनेलो में शामिल हुए संपत सिंह (Etv Bharat)

शैलजा की रैली का किया जिक्र: वहीं, संपत सिंह ने 2024 में हुई शैलजा की नारनौंद रैली का भी जिक्र किया और कहा कि "मैंने शैलजा की रैली में हिस्सा लिया था. जिससे राज्य के कुछ नेता नाराज हो गए. इसके बाद, मुझे फिर टिकट ही नहीं दिया गया और एक बार फिर कांग्रेस नलवा सीट हार गई. 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक सीखने का मौका होना चाहिए. हर सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी. लेकिन रिजल्ट इसके बिल्कुल विपरीत आए. जिन लोगों को पहले से कांग्रेस के अंदर होते हुए पार्टी की कमजोरी पता थी, कांग्रेस की हार उनके लिए हैरानी की बात नहीं थी".