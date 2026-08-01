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समोदा अफीम कांड, 143 दिन बाद 939 पन्नों की चार्जशीट पेश, 8 आरोपियों पर चालान, 2 फरार पर इनाम

दुर्ग भिलाई: दुर्ग जिले के समोदा गांव में सामने आए बहुचर्चित अफीम कांड में पुलिस ने बड़ी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है. मक्के की फसल की आड़ में 5.609 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध अफीम की खेती के मामले में जेवरा सिरसा पुलिस ने घटना के 143 दिन बाद कोर्ट में 939 पन्नों का विस्तृत चालान पेश किया है. पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि फरार दो आरोपियों की तलाश जारी है. इस पूरे मामले में पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाते हुए 79 लोगों को गवाह बनाया है.

दरअसल समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद से यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था. पुलिस जांच में सामने आया कि मक्के की फसल के बीच छिपाकर बड़े पैमाने पर अफीम उगाई जा रही थी. मामले में विकास विश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष ठाकुर समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में 939 पन्नों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है. वहीं फरार आरोपी अचला राम और श्रवण विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 3-3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खेत से 66.33 किलोग्राम अफीम डोडा जब्त किया था. इसके अलावा ट्रैक्टर, जेसीबी, हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, सीसीटीवी कैमरे सहित खेती में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए गए.

समोदा अफीम कांड में दुर्ग पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताते हुए दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अफीम का मामला मार्च के प्रथम सप्ताह में हुआ था. लंबी जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. दो आरोपी फरार है, इसके लिए दो बार पुलिस टीम राजस्थान भी गई थी. सभी तरह के साक्ष्य शामिल किए गए है. भूमि के स्वामी इस मामले में मुख्य आरोपी है क्योंकि उनकी सहमति से ही अफीम की खेती की गई है. खेती करने वालों को भी आरोपी बनाया गया है-विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफएसएल और पुलिस की संयुक्त जांच में खेत से लगभग 14 लाख 30 हजार अफीम के पौधे मिले, जिनका कुल वजन करीब 62 हजार किलोग्राम आंका गया. मामले को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिकों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों सहित कुल 79 गवाहों को शामिल किया है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरक चालान भी न्यायालय में पेश किया जाएगा.