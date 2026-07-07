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समेज खड्ड फिर उफान पर, 2024 की तबाही को याद कर सहमे ग्रामीण, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में भारी बारिश के बाद एक बार फिर समेज खड्ड उफान पर आ गई है. मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसका विकराल रूप देखने को मिला. तेज बहाव और गर्जना करती खड्ड को देखकर स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है. वर्ष 2024 में इसी समेज खड्ड में आई विनाशकारी आपदा की दर्दनाक यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और खड्डों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.

भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर

मंगलवार दोपहर क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद समेज खड्ड में अचानक पानी का बहाव कई गुना बढ़ गया. तेज रफ्तार से बहते पानी और मलबे को देखकर लोग सहम गए. स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर खड्ड के आसपास आवाजाही कम कर दी है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

उफान पर रामपुर की समेज खड्ड (ETV BHARAT)

2024 की त्रासदी फिर आई याद

समेज खड्ड का नाम सुनते ही लोगों के मन में वर्ष 2024 की भीषण आपदा की तस्वीरें ताजा हो जाती हैं. 1 अगस्त 2024 को झाकड़ी के समीप बादल फटने के बाद समेज खड्ड में अचानक भीषण बाढ़ आ गई थी. पानी और मलबे के तेज बहाव ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी थी. दर्जनों मकान, पुल, वाहन और अन्य निर्माण बह गए थे, जबकि कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए थे. इस आपदा में 36 लोग लापता हुए थे, जिनमें से सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रशासन द्वारा 21 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे. बाकी बचे 15 लोग आज भी लापता हैं.