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रुड़की: दिल में सच्ची आस्था और मोहब्बत का पैगाम, नन्हें बच्चों के पैदल सफर ने लोगों के दिल में बनाया मुकाम

उर्स को जाते बच्चे ( Etv Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों के बीच अकीदत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. हाथों में झंडा लिए नन्हे कदम जब तपती सड़क पर आगे बढ़े, तो राहगीर भी रुककर इस अकीदत को निहारते हुए नजर आए. दरअसल, समीर अली शेख अपने चार और छह साल के बच्चों के साथ हाथों में झंडा और दिल में अकीदत लेकर करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर पिरान कलियर साबिर पाक की दरगाह पहुंचे. दिल में आस्था और मोहब्बत का पैगाम लेकर चला परिवार: बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर में इन दिनों सालाना उर्स (मेला) चल रहा है. चांद की 12 तारीख को जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है. वहीं, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के 758वें सालाना उर्स के मौके पर रुड़की निवासी समीर अली शेख अपने महज चार और छह साल के बच्चों के साथ करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर पिरान कलियर पहुंचे. पिता के साथ नन्हे बच्चों का दिखा जज्बा: हाथों में झंडा लिए नन्हे कदम जब तपती सड़क पर आगे बढ़े तो राहगीर भी रुककर इस अकीदत को निहारते नजर आए. दरअसल, ये तस्वीर रुड़की से पिरान कलियर तक की उस पैदल यात्रा की है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. रुड़की निवासी समीर अली शेख अपने चार वर्षीय बेटे अब्दुल रहीम और छह वर्षीय बेटी रहमत के साथ पैदल ही कलियर शरीफ के लिए निकल पड़े. हालांकि इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद दोनों मासूम अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे.