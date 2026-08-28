रुड़की: दिल में सच्ची आस्था और मोहब्बत का पैगाम, नन्हें बच्चों के पैदल सफर ने लोगों के दिल में बनाया मुकाम
समीर अली शेख और उनके दो बच्चे करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर पिरान कलियार उर्स पहुंचे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 28, 2026 at 5:07 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों के बीच अकीदत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. हाथों में झंडा लिए नन्हे कदम जब तपती सड़क पर आगे बढ़े, तो राहगीर भी रुककर इस अकीदत को निहारते हुए नजर आए. दरअसल, समीर अली शेख अपने चार और छह साल के बच्चों के साथ हाथों में झंडा और दिल में अकीदत लेकर करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर पिरान कलियर साबिर पाक की दरगाह पहुंचे.
दिल में आस्था और मोहब्बत का पैगाम लेकर चला परिवार: बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर में इन दिनों सालाना उर्स (मेला) चल रहा है. चांद की 12 तारीख को जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है. वहीं, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के 758वें सालाना उर्स के मौके पर रुड़की निवासी समीर अली शेख अपने महज चार और छह साल के बच्चों के साथ करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर पिरान कलियर पहुंचे.
पिता के साथ नन्हे बच्चों का दिखा जज्बा: हाथों में झंडा लिए नन्हे कदम जब तपती सड़क पर आगे बढ़े तो राहगीर भी रुककर इस अकीदत को निहारते नजर आए. दरअसल, ये तस्वीर रुड़की से पिरान कलियर तक की उस पैदल यात्रा की है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. रुड़की निवासी समीर अली शेख अपने चार वर्षीय बेटे अब्दुल रहीम और छह वर्षीय बेटी रहमत के साथ पैदल ही कलियर शरीफ के लिए निकल पड़े. हालांकि इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद दोनों मासूम अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे.
10 किमी पैदल चलकर पहुंचे उर्स: हाथों में झंडा और दिल में अकीदत लिए नन्हे बच्चों के हौसले को देखकर रास्ते में मौजूद राहगीर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए. वहीं, इस परिवार ने करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया. तपती सड़क पर नन्हे कदमों से आगे बढ़ते बच्चों की तस्वीर देखते ही देखते लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. बताते चलें, जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के साथ पिरान कलियर में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का 758वां सालाना उर्स भी पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है. उर्स के मुख्य दिन और बड़ी रोशनी के मौके पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन पिरान कलियर शरीफ पहुंच रहे हैं.
अकीदत और मोहब्बत का इजहार: समीर अली शेख और उनके बच्चों की यह यात्रा महज पैदल सफर ही नहीं बल्कि उनके लिए अकीदत और मोहब्बत का इजहार है. बहरहाल, तपती धूप में नन्हे बच्चों का यह जज्बा लोगों को भावुक कर रहा है. इस दौरान रास्ते भर के लोग इन मासूम बच्चों की हिम्मत को सलाम करते हुए नजर आए. उनकी यह पैदल यात्रा यही संदेश देती दिखाई दी कि जब दिल में सच्ची आस्था और मोहब्बत हो तो मुश्किल रास्ते और तपती धूप भी हौसले को रोक नहीं पाती. रुड़की से कलियर तक नन्हे कदमों से तय किया गया यह सफर अब अकीदत की एक खूबसूरत तस्वीर बन गया है, जिसकी चर्चा हर उस शख्स की जुबान पर है जिसने इन मासूम बच्चों को तपती धूप में चलते हुए देखा.
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