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मेडिकल इमरजेंसी में समलैंगिक साथियों को मिला हक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी सहमति

नई दिल्ली: किसी सक्षम वयस्क को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वह अपने समलैंगिक रिश्ते वाले पार्टनर को अपनी ओर से स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने के लिए नॉमिनेट कर सके, ताकि अगर वो बाद में अक्षम हो जाएं तो उसका पार्टनर फैसले ले सके. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिल्ली हाईकोर्ट से ये बातें कही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि केवल लिंग या सेक्शुअल ओरिएंटेशन के आधार पर किसी भी बालिग व्यक्ति को अपने साथी को मेडिकल प्रतिनिधि नामित करने से नहीं रोका जा सकता.

केंद्र ने कहा है कि मौजूदा कानूनों और उचित सुरक्षा उपायों के तहत, इस तरह के तरीके को कानूनी और नैतिक ढांचे में शामिल किया जा सकता है. यह हलफनामा याचिका के जवाब में दाखिल किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि मरीज के नॉन-हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर को उनका मेडिकल प्रतिनिधि मानने और मेडिकल स्थितियों में सहमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए.