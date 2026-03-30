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हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में पदोन्नति रोक और वेतन स्थगन प्रस्ताव पर डॉक्टरों में भारी नाराजगी, SAMDCOT ने दी ये चेतावनी

पदोन्नति रोक और वेतन स्थगन पर सैमडकॉट में नाराजगी ( ETV Bharat )