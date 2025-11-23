ETV Bharat / state

टाइगर के बाद बांधवगढ़ में मादा सांभर की संदिग्ध मौत, वन विभाग को फिर मिले ये निशान

सांभर की संदिग्ध मौत का खुला राज ( Etv Bharat )

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर के बाद अब एक मादा सांभर की संदिग्ध मौत हो गई है. शुक्रवार को टाइगर की मौत और फिर अगले ही दिन मादा टाइगर की मौत से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. हलांकि, जहां मादा सांभर की मौत हुई है उसके पास ही टायर के घसीटने के निशान भी पाए गए हैं, वन विभाग की टीम इन निशानों की भी जांच कर रही है. सांभर की संदिग्ध मौत का खुला राज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र धमोखर में कर्मचारी हर दिन की तरह गश्ती में थे, गश्त के दौरान ही पी-114 से लगे राजस्व क्षेत्र उमरिया ताला रोड, ग्राम ददरा महामन में एक मादा सांभर मृत अवस्था में मिली. ये घटना ददरा महामन के बस स्टॉप के पास की है. वन विभाग की टीम ने आसपास जांच करनी शुरू की तो घटनास्थल के पास ही टायर के घसीटने के निशान भी पाए गए, घटना स्थल से लगभग डेढ़ सौ मीटर दूरी पर एक क्षतिग्रस्त सेंट्रो कार भी खड़ी पाई गई, जिस पर सांभर के बाल भी चिपके हुए मिले. पोस्टमॉर्टम के बाद किया गया सांभर डियर का अंतिम संस्कार (Etv Bharat) कार को किया गया जब्त