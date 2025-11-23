टाइगर के बाद बांधवगढ़ में मादा सांभर की संदिग्ध मौत, वन विभाग को फिर मिले ये निशान
टाइगर रिजर्व में दो दिन के अंदर दो वन्य जीवों की अचानक मौत, टाइगर के बाद सांभर की मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 9:10 AM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर के बाद अब एक मादा सांभर की संदिग्ध मौत हो गई है. शुक्रवार को टाइगर की मौत और फिर अगले ही दिन मादा टाइगर की मौत से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. हलांकि, जहां मादा सांभर की मौत हुई है उसके पास ही टायर के घसीटने के निशान भी पाए गए हैं, वन विभाग की टीम इन निशानों की भी जांच कर रही है.
सांभर की संदिग्ध मौत का खुला राज
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र धमोखर में कर्मचारी हर दिन की तरह गश्ती में थे, गश्त के दौरान ही पी-114 से लगे राजस्व क्षेत्र उमरिया ताला रोड, ग्राम ददरा महामन में एक मादा सांभर मृत अवस्था में मिली. ये घटना ददरा महामन के बस स्टॉप के पास की है. वन विभाग की टीम ने आसपास जांच करनी शुरू की तो घटनास्थल के पास ही टायर के घसीटने के निशान भी पाए गए, घटना स्थल से लगभग डेढ़ सौ मीटर दूरी पर एक क्षतिग्रस्त सेंट्रो कार भी खड़ी पाई गई, जिस पर सांभर के बाल भी चिपके हुए मिले.
कार को किया गया जब्त
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' प्रथम दृष्टया घटना स्थल में मिले साक्ष्यों के आधार पर घटना रोड एक्सीडेंट का लग रहा है, सांभर की मृत्यु हो गई है, मौके पर पंचनामा और जब्ती की कार्रवाई की गई है. जिस कार से संभावित टक्कर हुई है उसे जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय धमोखर में लाया गया है.''
पोस्टमॉर्टम के बाद शव का दाह संस्कार
पशु चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत मादा सांभर का पोस्टमॉर्टम किया, और उसके बाद नियमानुसार उसका शव दाह किया गया. घटना के विषय में आवश्यक जांच जारी है. वन विभाग के मुताबिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत आगामी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- बांधवगढ़ में बैठे-बैठे फिर एक बाघ की मौत, वन विभाग की उड़ी नींद
इससे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र अंतर्गत कुशमाहा गांव के कृषि राजस्व क्षेत्र में एक बाघ की अचानक मौत हो गई. बाघ 2 दिनों से एक ही लोकेशन पर बैठा था और टीम भी उसकी निगरानी कर रही थी, लेकिन अचानक उसने दम तोड़ दिया.