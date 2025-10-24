ETV Bharat / state

मंत्री जयवीर सिंह बोले- संभल का 141 साल पुराना मनोकामना मंदिर बनेगा धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र

प्राचीन मनोकामना मंदिर के पर्यटन विकास को मिल रही गति, 1 करोड़ 71 लाख रुपए होंगे खर्च.

मनोकामना मंदिर.
मनोकामना मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 3:12 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग संभल के मनोकामना मंदिर को बेहतर बनाने जा रहा है. संभल के प्राचीन तीर्थस्थलों और कुओं को भी नया स्वरुप दिया जा रहा है. इस योजना पर 1 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि खर्च होगी.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संभल जनपद प्राचीन इतिहास और पौराणिक परंपराओं से समृद्ध रहा है. राज्य सरकार संभल के कूपों, देव स्थलों और प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करा रही है.

इसी कड़ी में 141 वर्ष पुराने मनोकामना मंदिर के आसपास पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के मुताबिक, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में संभल में होगा. कल्कि धाम निर्माण से देश-दुनिया के आस्थावानों की नजर संभल पर टिकी है.

जहां पूरी होती है सबकी मनोकामना: संभल का मनोकामना मंदिर को जिले के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में गिना जाता है. यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहुंचते हैं. यह मंदिर महान संत बाबा राम मणि की समाधि स्थलि के रूप में प्रसिद्ध है. स्थानीय लोग उन्हें चमत्कारी उपचार के प्रतीक के तौर पर भी पूजते हैं. उन्होंने अपना जीवन जनकल्याण और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया.

मंदिरों से घिरा प्राचीन कुंड: संभल के प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर परिसर में प्राचीन कुंड है, जो हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर और देवजी मंदिर जैसे कई अन्य छोटे मंदिरों से घिरा है. हर वर्ष यहां आयोजित होने वाला भंडारा संत बाबा राम मनी की पुण्य स्मृति को समर्पित होता है. भंडारे में जनपद और आसपास के क्षेत्र से आए भक्त भावपूर्वक सहभागिता करते हैं.

20 बीघे में बना 141 साल पुराना मंदिर: संभल के चंदौसी से करीब 4 किलोमीटर दूर ब्लॉक बनिया खेड़ा के गनेशपुर गांव में करीब 141 साल पुराना प्राचीन मनोकामना मंदिर है. नंद किशोर और गनेशी लाल ने सन् 1884 में मनोकामना मंदिर का निर्माण करवाया था.

यह मंदिर 20 बीघा जमीन पर बना है, जिसमें राधा कृष्ण का मंदिर और शिवालय के अलावा मनोकामना कुंड है. कुंड में गंगा देवी मंदिर है. विशाल कुंड में चारों ओर सीढ़ियां और ऊपर बरामदा बना है. बताया जाता है, कि 150 साल पहले जमींदार ने मंदिर के नाम 100 बीघा जमीन दान कर दी थी.

कुंड स्नान को लेकर मान्यताएं: मंदिर परिसर में बना कुंड फिलहाल सूखा है. स्थानीय लोग बताते हैं, कि जलस्तर गिरने से कुंड का पानी सूख गया. प्राचीन मान्यता रही है, कि कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते थे और मनोकामना भी पूर्ण होती थी. यहां स्नान के लिए दूर-दराज से भी लोग आते थे.

संभल में बढ़ी पर्यटक संख्या: क्षेत्रफल की दृष्टि से संभल छोटा जिला है. मगर, पर्यटन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वर्ष 2024 में जनपद में जहां 43,58,329 पर्यटक आए, वहीं 2025 के शुरुआती महीने जनवरी से मार्च तक यहां 13,05,970 पर्यटक पहुंचे. पर्यटन विभाग को वर्षांत तक पर्यटकों का आंकड़ा 45 से 50 लाख के बीच रहने का अनुमान है.

