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संभल में प्रेमिका की शादी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर की ऐसी हरकत

संभल : जुनावई थाना क्षेत्र के दवथरा हरिकिशन गांव में प्रेमिका की शादी से नाराज युवक ने मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर खूब हंगामा किया. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने युवक को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद पुलिस टीम युवक को थाने ले गई. जहां बातचीत की जा रही है. पुलिस प्रथमदृष्ट्या मामला प्रेम प्रंसग का बता रही है.

जानकारी देते गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा. (Video Credit : ETV Bharat)





मामला संभल के जुनावई थाना क्षेत्र के दवथरा हरिकिशन गांव का है. जहां प्रेमिका की शादी दूसरी जगह होने से नाराज प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. युवक टावर पर चढ़कर हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर जान देने की धमकी देने लगा. यह देख काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने के प्रयास शुरू किएय. करीब चार घंटे तक चले प्रयास के बाद सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने युवक को सुरक्षित नीचे उतरवाने में सफल हुए.



गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. युवक की पहचान मुकेश पुत्र दामोदर निवासी ग्राम दवथरा हरलाल के रूप में हुई है. समझा-बुझाकर युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया है. प्रथमदृष्ट्या मामला प्रेम प्रंसग का लगता है. युवक से पूछताछ की जा रही है. मामले में जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



