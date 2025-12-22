ETV Bharat / state

संभल में पत्नी की हैवानियत; प्रेमी के साथ मिलकर पति को ग्राइंडर से काटा डाला, मासूम ने बताई खौफनाक सच्चाई

संभल : चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में सात दिन पहले पाॅलिथीन में मिले मानव अंगों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में प्रेम प्रसंग पकड़े जाने पर पत्नी और उसके प्रेमी का खौफनाक कृत्य सामने आया है. वहीं मृतक की मासूम बेटी ने भी अपनी मां की करतूत की पोल खोली है. फिलहाल पुलिस ने पत्नी और दो अन्य को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

चंदौसी कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर के मुताबिक 15 दिसंबर को पतरोआ रोड स्थित ईदगाह के बाहर एक पॉलीथिन में मानव अंग पड़े मिले थे. पॉलीथिन कटे हाथ-पैर और मांस के लोथड़े मिले थे. एक हाथ पर 'राहुल' गुदा हुआ था. जिसके आधार पर शिनाख्त करने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कई दिन तक सफलता नहीं मिली. इसी दौरान चुन्नी निवासी राहुल की गुमशुदगी की जानकारी संज्ञान में आई. इसी आधार पर जांच की गई तो चुन्नी निवासी राहुल की हत्या की बात सामने आई.

कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर के अनुसार प्राथमिक जांच में राहुल की पत्नी रूबी की भूमिका संदिग्ध मिली. इसी आधार पर हिरासत में लेकर कई चक्र पूछताछ की गई तो विरोधीभासी बयान से खौफनाक कहानी खुल गई. इसके बाद दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में सामने आया कि वारदात वाली रात राहुल ने अपनी पत्नी रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ रंगे हाथों देख लिया था. इस दौरान घर में खूब झगड़ा हुआ था. राहुल ने सुबह यह बात परिजनों के सामने रखने की चेतावनी दी थी. इसके बाद आरोपियों ने राहुल की मौत की स्क्रिप्ट लिख दी.