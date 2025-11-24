ETV Bharat / state

संभल हिंसा बरसी; सुरक्षा घेरे में जामा मस्जिद, 23 पाबंद, 16 पर एक्शन, 16 सेक्टरों में सुरक्षा बल तैनात

बीते साल 24 नवंबर की हिंसक घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है. प्रशासन ने ऑपरेशन ‘सुरक्षा कवच’ लागू किया है.

संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन अलर्ट.
संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 1:20 PM IST

संभल : बीते साल 24 नवंबर की हिंसक घटना की पहली बरसी को लेकर प्रशासन ने संभल और संभल की जामा मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा पहरा लगा दिया है. किसी भी हालात से निपटने के लिए जिले में हाई-अलर्ट मोड में ऑपरेशन ‘सुरक्षा कवच’ लागू किया गया है. विवादित धार्मिक स्थल से लेकर हिंदूपुरा खेड़ा और अंजुमन तिराहा तक के क्षेत्र को 16 सुरक्षा सेक्टरों में बांटा गया है. प्रशासन को आशंका है कि बरसी के दिन कुछ संगठनों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है.

संभल हिंसा बरसी; जानकारी देते डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया. (Video Credit : ETV Bharat)

संभल हिंसा की पहली बरसी पर संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया और SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ शहर का भ्रमण किया. साथ ही संवेदनशील इलाके का जायजा लेकर आम लोगों से संवाद किया. डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल हिंसा की आज पहली बरसी है. जिसे लेकर संभल को 16 सेक्टरों में बांटा गया है. जिले में 2000 लोगों को पाबंद किया गया है.

संभल में तैनात पुलिस बल.
संभल में तैनात पुलिस बल. (Photo Credit : ETV Bharat)


संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने रविवार रात आदेश जारी किया था. डीएम का कहना है कि पिछले साल 24 नवंबर को हुए पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटना हुई थी. ऐसे में इस बार किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी. बीते साल धार्मिल स्थल के विवाद में विरोध-प्रदर्शन, पथराव, आगज़नी व गोलीबारी की हुई थी. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए डीएम ने तहसील संभल क्षेत्र को अतिसंवेदनशील घोषित किया है. प्रशासन को आशंका है कि बरसी के दिन कुछ संगठनों द्वारा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है.

संभल में भ्रमण करते डीएम व अधिकारी.
संभल में भ्रमण करते डीएम व अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश मिले हैं कि वे अपने क्षेत्र के 200 मीटर दायरे में आने वाली हर सड़क, मैदान, खाली प्लॉट और छतों की जांच करें. कहीं भी ईंट-पत्थर, बोतलें, ड्रम या ज्वलनशील सामग्री का भंडारण मिले तो तुरंत रिपोर्ट एडीएम प्रदीप वर्मा को देनी होगी. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के मुताबिक हिंसा के बाद कुल 43 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल की गई थी. इनमें से 23 आरोपी पांच–पांच लाख के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए और जमानत करा ली. बाकी 16 आरोपियों पर अब भी कार्रवाई जारी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नोटिस देने और पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद 4 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके चलते उनके खिलाफ सीधे वारंट जारी कर दिए गए हैं.

