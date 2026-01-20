ETV Bharat / state

संभल में स्वास्थ्य से खिलवाड़; रिसेप्शनिस्ट कर रही थी अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर का नाम सिर्फ दिखावा

परिजन बनकर सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाया फोन… आशा बोली – “यूनिक अल्ट्रासाउंड जाइए, मेरी सेटिंग से काम हो जाएगा ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने जांच कर एक्शन लिया. खास बात ये है कि इस सेंटर को करीब 1 महीने पहले ही साफ चेतावनी दी जा चुकी थी कि रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाए. इसके बावजूद नियमों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से जांच की जा रही थी. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार. (Video Credit; ETV Bharat) मंगलवार को RAID के बाद मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो कि सक्सेना हॉस्पिटल के सामने स्थित है, वहां आज फिर शिकायत मिली. जांच में सामने आया कि रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था, फिर भी सेंटर के रिसेप्शनिस्ट और वर्कर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे. प्रशासनिक टीम के पहुंचने से पहले ही यहां 12 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जा चुके थे, जो सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है.