संभल में स्वास्थ्य से खिलवाड़; रिसेप्शनिस्ट कर रही थी अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर का नाम सिर्फ दिखावा

महीनों पहले चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन, अब कड़ी कार्रवाई कर सिटी मजिस्ट्रेट ने सेंटर कराया सील.

Photo Credit; ETV Bharat
परिजन बनकर सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाया फोन… आशा बोली – “यूनिक अल्ट्रासाउंड जाइए, मेरी सेटिंग से काम हो जाएगा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
संभल: जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने जांच कर एक्शन लिया. खास बात ये है कि इस सेंटर को करीब 1 महीने पहले ही साफ चेतावनी दी जा चुकी थी कि रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाए. इसके बावजूद नियमों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से जांच की जा रही थी.

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार. (Video Credit; ETV Bharat)

मंगलवार को RAID के बाद मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो कि सक्सेना हॉस्पिटल के सामने स्थित है, वहां आज फिर शिकायत मिली. जांच में सामने आया कि रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था, फिर भी सेंटर के रिसेप्शनिस्ट और वर्कर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे. प्रशासनिक टीम के पहुंचने से पहले ही यहां 12 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जा चुके थे, जो सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है.

जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया. एक नंबर पर उन्होंने आशा कार्यकर्ता से बातचीत की गई, जिसने स्वीकार किया कि वह मरीजों को इसी सेंटर पर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजती थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई है सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन भले ही हो, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य है. जो यहां पूरी तरह से नदारद थी. इसी कारण तुरंत सेंटर को सील किया गया.

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मौके से आशा कार्यकर्ताओं की एक सूची भी मिली है. सूची में दर्ज 2-3 नंबरों पर संपर्क किया गया, जिनमें से एक आशा से बात हुई. हालांकि वह यहां के कर्मचारियों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी. सूची में शामिल लता नाम की आशा से बातचीत की पुष्टि करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जा रही है और आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग तय करेगा. वहीं संचालक माजिद हिरासत में है.

वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे अवैध धंधों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. यह कार्रवाई न सिर्फ एक सेंटर पर गिरी गाज है, बल्कि पूरे जिले के अवैध अल्ट्रासाउंड नेटवर्क के लिए कड़ा संदेश भी है.

संपादक की पसंद

