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संभल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दुखद हादसा; छज्जा गिरने से छात्र की मौत, 2 घायल

असमोली थाना क्षेत्र के मदला फतेहपुर गांव स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में हुई दुर्घटना.

संभल : छज्जा गिरने से बच्चे की मौत.
संभल : छज्जा गिरने से बच्चे की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 2:50 PM IST

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संभल : असमोली थाना क्षेत्र के मदला फतेहपुर गांव स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. समारोह के दौरान स्कूल के मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. हादसे में छज्जे के नीचे दबकर छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

संभल; स्कूल में छज्जा गिरने से बच्चे की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)




मामला उत्तर प्रदेश के संभल तहसील के थाना असमोली क्षेत्र के मदाला फतेहपुर गांव का है. गांव में स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा था. कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे और अन्य लोग मौजूद थे. इसी दौरान स्कूल के मुख्य गेट पर बना छज्जा अचानक भरभराकर नीचे आ गिरा. छज्जे के नीचे मौजूद बच्चे इसकी चपेट में आ गए.


हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हादसे में 6 वर्षीय निजाम पुत्र नईम गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वहीं, हादसे में घायल बच्चों की पहचान 7वीं कक्षा के 11 वर्षीय सैफ अली पुत्र साबुन और पांचवीं कक्षा के 10 वर्षीय शेदाना पुत्र इमरान के रूप में हुई है. दोनों घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.




घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसडीएम विकास चंद्र, सीओ असमोली अमन सिंह और थाना प्रभारी सुधीर पवार तत्काल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्य की जानकारी ली. इसके बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए पूरे मामले की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.



जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा था. आसपास के गांवों से आए कुछ बच्चे छज्जे पर चढ़ गए थे. छज्जे के नीचे 8 साल का एक बच्चा खड़ा था. इसी दौरान छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे घायल हुए हैं. दोनों घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. फिलहाल मृतक बच्चे के परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है.




एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के बच्चे स्कूल के छज्जे पर चढ़ गए थे. छज्जे के नीचे स्कूल का छात्र नहीं, बल्कि 8 वर्षीय निजामुद्दीन खड़ा था. छज्जे पर अधिक बच्चों के चढ़ जाने से उस पर वजन बढ़ गया और वह नीचे गिर गया, जिससे निजामुद्दीन की मौत हो गई.


एसपी ने बताया कि जिलाधिकारी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है. परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. परिवार के लोगों ने फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है. हादसे में दो अन्य बच्चे भी घायल हुए हैं. जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग करीब 19-20 वर्ष पुरानी है और प्रथमदृष्टया बिल्डिंग में किसी तरह की कमी सामने नहीं आई है. अधिक संख्या में बच्चों के छज्जे पर चढ़ने के कारण छज्जा गिरने की बात सामने आई है.




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