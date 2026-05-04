ETV Bharat / state

संभल में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा; मलबे में दबकर 11 वर्षीय बच्ची की मौत

संभल के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव काशीपुर में तेज हवा और भीषण बारिश के दौरान दुखद हादसा हो गया.

संभल में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा
संभल में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : जुनावई थाना क्षेत्र के गांव काशीपुर में रविवार को भीषण बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया. आकाशीय बिजली मकान की छत पर गिरने से छत ध्वस्त हो गई. जिसके मलबे में मासूम बच्चे समेत तीन लोग दब गए. पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो चुकी थी.

जुनावई थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि दुर्घटना क्षेत्र के काशीपुर गांव में बीते रविवार को हुई थी. तेज आंधी और भारी बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली दीपक के मकान पर गिरी थी, जिससे छत ढह गई थी. हादसे के समय घर के अंदर परिवार के सदस्य सो रहे थे और तीन लोग मलबे में दब गए. जानकारी होते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने किसी तरह दीपक और उनकी पत्नी रजनी को मलबे से बाहर निकाल लिया, लेकिन दीपक की 11 वर्षीय बहन रश्मि को निकालने में काफी समय लग गया. बेहोशी की हालत में मिली रश्मि को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दीपक ने बताया कि हादसा आकाशीय बिजली गिरने से हुआ था. रश्मि कक्षा 5 की छात्रा थी और अपने परिवार में सबसे छोटी थी. पड़ोसी कुमार पाल ने बताया कि लगभग तीन बजे तेज बारिश के दौरान अचानक बिजली कड़कने के बाद मकान की छत गिर गई थी. चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका. जुनावई थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से ढहे मकान के मलबे में तीन लोग दब गए थे. इनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है. परिजनों की सहमति से पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

TAGGED:

MISHAP CAUSED BY LIGHTNING STRIKE
ACCIDENT CAUSED BY LIGHTNING
SAMBHAL ACCIDENT NEWS
LIGHTNING STRIKE
SAMBHAL LIGHTNING STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.