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बंगाल चुनाव पर सपा सांसद बर्क ने कह दी बड़ी बात, कहा-जनता ही भाजपा की “गलतफहमी” दूर करेगी

संभल : पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद देश भर सियासत हो रही है. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया, केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी की रणनीति पर गंभीर आरोप मढ़े हैं. बर्क ने कहा कि यह सिर्फ हार-जीत का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार पर चोट का मुद्दा है. बिहार चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के वोटों को टारगेट कर काटा गया. लाखों मतदाता आज भी अपने वोट की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बर्क ने दावा किया कि टीएमसी के समर्थकों का वोट ही खत्म कर दिया गया.

ईटीवी भारत से बातचीत करते समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क. (Video Credit : ETV Bharat)



बर्क ने केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमेशा यह भरोसा रहा कि केंद्रीय फोर्स निष्पक्ष रहेगी, लेकिन इस बार काफी हद तक बीजेपी के प्रति झुकाव जैसी स्थिति दिखी. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सभी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो हुआ वह चिंता का विषय है. ममता बनर्जी को घेरकर हराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी रणनीति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती. शुभेंदु अधिकारी के बयान पर बर्क ने कहा कि अगर सिर्फ कहने से सब कुछ हो जाता तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती. पहले शुभेंदु अधिकारी खुद अपनी स्थिति मजबूत करें और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ें, फिर दूसरों पर टिप्पणी करें.