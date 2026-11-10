ETV Bharat / state

संभल में 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा की तैयारियां तेज; एसपी ने किया क्षेमनाथ तीर्थ का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

24 कोसीय परिक्रमा यात्रा की तैयारियां परखने निकले एसपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

संभल : आगामी 13 नवंबर को प्रस्तावित 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने कोतवाली संभल क्षेत्र स्थित श्री क्षेमनाथ तीर्थ का भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.



संभल में 13 नवंबर को 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसी के मद्देनजर 9 नवंबर को पुलिस अधीक्षक संभल विकास चंद्र त्रिपाठी कोतवाली संभल क्षेत्रांतर्गत स्थित श्री क्षेमनाथ तीर्थ पहुंचे. यहां उन्होंने परिक्रमा यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, परिक्रमा मार्ग, प्रमुख स्थलों और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की.