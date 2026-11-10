संभल में 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा की तैयारियां तेज; एसपी ने किया क्षेमनाथ तीर्थ का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश
संभल की प्रसिद्ध 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा 13 नवंबर को शुरू होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:47 AM IST
संभल : आगामी 13 नवंबर को प्रस्तावित 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने कोतवाली संभल क्षेत्र स्थित श्री क्षेमनाथ तीर्थ का भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
संभल में 13 नवंबर को 24 कोसीय परिक्रमा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसी के मद्देनजर 9 नवंबर को पुलिस अधीक्षक संभल विकास चंद्र त्रिपाठी कोतवाली संभल क्षेत्रांतर्गत स्थित श्री क्षेमनाथ तीर्थ पहुंचे. यहां उन्होंने परिक्रमा यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, परिक्रमा मार्ग, प्रमुख स्थलों और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की.
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि परिक्रमा यात्रा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आवागमन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सहित सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए.
बता दें, प्रदेश सरकार ने 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों वाले इस पौराणिक नगर में बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम कराया है. परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए 300 रुपये करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट तय किया था. पहले चरण में ₹100 करोड़ से अधिक की रकम रिलीज की गई थी. परिक्रमा मार्ग में फ्लोरिंग, भव्य गेट, सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है.
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