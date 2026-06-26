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संभल में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी के हिंदुत्व को बताया 'नकली', बोले- कुछ लोग औरंगजेब से भी आगे निकले

संभल में गविष्ठि गौ-रक्षा धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा के हिंदुत्व को नकली करार दिया.

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"जो वेद-शास्त्रों को नहीं मानते, वे असली हिंदू नहीं" - स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:25 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को हिंदुओं की पार्टी बताने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके हिंदुत्व पर तीखा हमला बोला है. संभल में धार्मिक जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा के हिंदुत्व को पूरी तरह "नकली" बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए.

हालांकि, इसके साथ ही संभल में सदियों से विलुप्त पड़े पौराणिक तीर्थ के जीर्णोद्धार कराने के प्रशासनिक फैसले का उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार सुबह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि गौ-रक्षा धर्मयुद्ध यात्रा संभल जनपद की सीमा में दाखिल हुई.

संभल में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

संभल में तीर्थ जीर्णोद्धार का स्वागत: इस दौरान शहर के रायसत्ती क्षेत्र स्थित एक बैंक्वेट हॉल में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संभल में मुसलमानों के कब्जे वाली विवादित जगह से पौराणिक तीर्थ का जीर्णोद्धार कराना एक बेहद सराहनीय कदम है और इसका सभी सनातनी हिंदुओं द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वहां के पौराणिक मंदिरों और उनकी प्राचीन मूर्तियों को बेरहमी से तोड़ा गया, तब सरकार का यह हिंदुत्व कहां गायब था? उनका गंभीर आरोप था कि काशी में जिन प्राचीन मंदिरों पर पहले से हिंदुओं का वैधानिक अधिकार था, उन्हें भी विकास के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया.

औरंगजेब से की नीति की तुलना: प्रशासनिक लापरवाही के कारण वहां की कई देव मूर्तियां मलबे के साथ नालों में फेंक दी गईं जो कि किसी भी सच्चे हिंदू के लिए असहनीय है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़े शब्दों में कहा कि आने वाला इतिहास वर्तमान सरकार के इन सभी जनविरोधी कार्यों का निष्पक्ष आकलन करेगा. उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि हिंदुओं के साथ आस्था के नाम पर अन्याय करने वालों में कुछ लोग तो अब क्रूर शासक औरंगजेब से भी काफी आगे निकल गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी एक पंजीकृत राजनीतिक दल जरूर हो सकती है, लेकिन उसका हिंदुत्व किसी भी पैमाने पर वास्तविक नहीं है.

असली हिंदू के मानकों की व्याख्या: उनके अनुसार, जो लोग सनातन के मूल वेद-शास्त्रों को नहीं मानते, गुरु परंपरा का सम्मान नहीं करते और हिंदू संस्कृति के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे कभी असली हिंदू नहीं हो सकते. शंकराचार्य ने जनसभा में यह भी कहा कि हमारी मूल हिंदू संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों, मर्यादा और व्यक्तिगत चरित्र का एक विशेष महत्व रहा है. वर्तमान में समलैंगिकता और व्यभिचार से जुड़े पश्चिमी कानूनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे सामाजिक प्रावधान हिंदू संस्कृति और वेदों के अनुरूप हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल हिंदू संस्कृति के विपरीत जाकर कार्य करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में हिंदुओं की पार्टी नहीं कहा जा सकता.

धर्मनिरपेक्षता और दावों में विरोधाभास: उनका बड़ा आरोप था कि सार्वजनिक मंचों और चुनावी रैलियों में कुछ दल खुद को हिंदुओं की बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन चुनाव आयोग में पंजीकरण के समय खुद को लिखित में धर्मनिरपेक्ष घोषित करते हैं. उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि देश में पंजीकृत सभी राजनीतिक दल संविधान और चुनाव आयोग के कड़े नियमों के तहत ही धर्मनिरपेक्ष होने की कानूनी घोषणा करते हैं. ऐसे में आम जनता के सामने खुद को केवल हिंदुओं की पार्टी बताना एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इन तीखे बयानों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हिंदुत्व और राजनीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

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