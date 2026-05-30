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संभल में शाही जामा मस्जिद के इमाम आफताब हुसैन पर FIR, 6.94 करोड़ की सरकारी जमीन फर्जीवाड़े का आरोप

शाही जामा मस्जिद के इमाम आफताब हुसैन और उनके भाई पर 7 करोड़ रुपये की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है.

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ग्राम समाज की 0.1340 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद और दरगाह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:08 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के मुख्य इमाम आफताब हुसैन, उनके सगे भाई मेहताब हुसैन और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इन सभी पर सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा करने और फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसे वक्फ संपत्ति घोषित कराने का संगीन आरोप है.

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह मामला करोड़ों रुपये मूल्य की बेशकीमती ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का है.

जानकारी देते एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat)

राजस्व लेखपाल की शिकायत पर एक्शन: पुलिस ने यह कार्रवाई स्थानीय राजस्व लेखपाल मुकेश कुमार यादव की आधिकारिक शिकायत और तहरीर पर की है. लेखपाल द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार संभल तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सैफखान सराय स्थित गाटा संख्या 452 की लगभग 0.1340 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है. इस विवादित भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर मस्जिद, दरगाह और पक्के मकान का अवैध निर्माण कार्य भी करा लिया गया. राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक यह विशिष्ट भूमि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से पेड़ लगाने के लिए आरक्षित की गई थी.

6 करोड़ से अधिक की जमीन: आरक्षित श्रेणी की इस जमीन को बाद में नियमानुसार पूर्णतः ग्राम समाज की संपत्ति घोषित कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार संबंधित सरकारी भूमि पर हुए इस अवैध कब्जे की विस्तृत रिपोर्ट राजस्व विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. इसके बाद ही न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दोषी पक्षों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बीते 22 मई को इस संवेदनशील भूमि मामले में कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी.

जिलाधिकारी ने सुरक्षित रखा फैसला: अंतिम बहस पूरी होने के बाद संभल के जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण पर अपना अंतिम कानूनी फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार विवादित गाटा संख्या 452 को वर्ष 1972 में ही आधिकारिक तौर पर ग्राम समाज की संपत्ति घोषित किया जा चुका था. पुराने राजस्व अभिलेखों के गहन अध्ययन के अनुसार यह विशिष्ट भूमि इतिहास में कभी भी किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व या मालिकाना हक में नहीं रही है. करीब छह महीने पहले इस गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

अभिलेखों में हेराफेरी का गंभीर आरोप: वर्तमान बाजार दर के मूल्यांकन के अनुसार इस कब्जाई गई भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 94 लाख 19 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजस्व टीम द्वारा दी गई तहरीर में आरोप है कि आफताब हुसैन और मेहताब हुसैन ने सरकारी अभिलेखों में बड़ी हेराफेरी की. इन लोगों ने साठगांठ कर ग्राम समाज की करोड़ों रुपये मूल्य की इस सरकारी भूमि को अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करा लिया था. इसके बाद कथित रूप से कूटरचित और फर्जी दस्तावेज न्यायालय में पेश कर इस पूरी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करा दिया गया.

प्रशासन और पुलिस की संयुक्त जांच: राजस्व विभाग की आंतरिक जांच में प्रथम दृष्टया जालसाजी के ये तथ्य सामने आने के बाद संभल कोतवाली में संबंधित सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस की विशेष टीमें अब इस पूरे लैंड स्कैम मामले की गहराई से विधिक जांच कर रही हैं और आरोपियों के खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल पूरे मामले में जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही स्तरों पर समानांतर रूप से जांच जारी है. करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े इस बड़े विवाद पर अब सभी की निगाहें जिलाधिकारी के आने वाले अंतिम फैसले और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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