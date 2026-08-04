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संभल: बुर्का पहनकर कांवड़ लाने का मामला, SDM कोर्ट ने तमन्ना मलिक और पति को भेजा नोटिस

संभल एसडीएम कोर्ट ने बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर तमन्ना मलिक व उनके पति को नोटिस जारी कर 20-20 हजार के मुचलके से पाबंद किया.

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शांति भंग होने की आशंका. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:50 PM IST

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संभल: संभल के एसडीएम कोर्ट ने मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर पाबंदी लगाई है. एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस भेजा है. नोटिस में तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर शांति भंग होने की आशंका जताई गई है.

एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति को एसडीएम कोर्ट में पेश होकर बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की वजह बताने का आदेश जारी किया है.

तमन्ना मलिक के पति अमन त्यागी. (Video Credit: ETV Bharat)

हरिद्वार जाकर कांवड़ लाने की जिद्द पर अड़ा दंपती: छह महीने के लिए तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को 20-20 हजार रुपये के मुचलके से पाबंद किया गया है. पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के बदनपुर बसई गांव का है. यहां की रहने वाली तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 एवं 135 के तहत नोटिस जारी किया है. दोनों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर अब दोबारा नोटिस जारी किया गया है और अगली बार पेश न होने पर वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई है.

पिछले वर्ष की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई: यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. प्रशासन के मुताबिक, थाना असमोली से पिछले वर्ष की एक चालानी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. रिपोर्ट में उल्लेख था कि अमन त्यागी और तमन्ना मलिक, जो अलग-अलग समुदाय से हैं, पिछले साल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे. इससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हुई थी.

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'संविधान में पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं': पति अमन त्यागी (Photo Credit: ETV Bharat)

अमन त्यागी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल: एसडीएम के अनुसार दोनों को पहले 31 जुलाई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. तमन्ना मलिक के पति अमन त्यागी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी उन्हें एसडीएम की ओर से नोटिस मिला है. उन्होंने आपत्ति जताई कि हरिद्वार जाकर कांवड़ लाने में प्रशासन को क्या समस्या है, जबकि उन्हें सुरक्षा और सहयोग मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि तमन्ना मलिक को महाराष्ट्र से एक महिला ने फोन पर एसिड अटैक की धमकी दी थी.

पेश न होने पर वारंट जारी करने की चेतावनी: उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वे हरिद्वार जाएंगे और गाजियाबाद की मुस्लिम महिला अनीशा बानो का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि संभल एसडीएम की तरफ से तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी पर बुर्के में कांवड़ लाने की पाबंदी लगाई गई है. अमन त्यागी ने बताया कि वे दोनों पिछली बार भी कांवड़ लेकर आए थे. इस नोटिस के बाद जमानत कराने के लिए वे एसडीएम के पास आए हैं.

पीड़ित पर दबाव का आरोप: उन्हें इस बात से परेशानी हुई है कि कांवड़ लाने के लिए भी जमानत करानी पड़ रही है. प्रशासन को जहां उनकी मदद और सुरक्षा देनी चाहिए थी, वहां उल्टा उन्हें ही पाबंद किया जा रहा है. महाराष्ट्र से एक महिला ने कॉल करके धमकी दी थी कि ऐसा करने पर उनके ऊपर एसिड फेंका जाएगा. धमकी देने वालों पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें ही जमानत करानी पड़ रही है.

संविधान में पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं: प्रशासन से उनका कहना है कि उनके बच्चे छोटे हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए. पिछली बार कांवड़ लाने पर सनातनियों और हिंदुओं ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था, लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ही रोकने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके किसी कृत्य से किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं. अमन त्यागी ने कहा कि तमन्ना मलिक अपनी पसंद के कपड़े पहनकर जाएंगी क्योंकि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता.

बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर प्रशासनिक कार्रवाई: संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता. हालांकि वे नोटिस मिलने के बाद अपनी जमानत कराने आए हैं. संभल के उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि थाना असमोली से प्राप्त चालानी रिपोर्ट के आधार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएस की धारा 126/135 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के कारण दोनों को दोबारा नोटिस भेजा गया है.

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