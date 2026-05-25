सपा सांसद बर्क का बड़ा बयान; सरकार ने बेरोजगार युवकों से डरकर सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराया

सपा सांसद बर्क का बड़ा बयान; सरकार ने बेरोजगार युवकों से डरकर सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराया
सपा सांसद का दावा, 'कॉकरोच' वाली टिप्पणी सीधे तौर पर बेरोजगार युवकों से संबंधित थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 1:00 PM IST
संभल : समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगार युवकों से डरकर यह कदम उठाया है, क्योंकि यह अकाउंट (CJP) तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और आंदोलन का रूप ले सकता था.
रविवार की शाम 7 बजे संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मौहल्ला दीपा सराय स्थित बर्क मंजिल आवास पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि यह सोशल मीडिया अकाउंट शुरुआत में मजाक या मनोरंजक सामग्री के तौर पर बनाया गया था. हालांकि, यह पांच से छह दिनों के भीतर 4 मिलियन से बढ़कर 14 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया. इस अकाउंट की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण देश में व्याप्त बेरोजगारी है.
सपा सांसद ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें पढ़े-लिखे युवा भी शामिल हैं, आज भी बेरोजगार हैं. 'कॉकरोच' वाली टिप्पणी सीधे तौर पर इन्हीं बेरोजगारों से संबंधित थी, जिससे युवा इस अकाउंट से जुड़ने लगे. बर्क ने आशंका जताई कि सरकार को डर था कि यह संगठित फॉलोअर्स का समूह कहीं बड़े आंदोलन का रूप न ले ले. इसी डर से सरकार ने पाबंदी लगा दी.
सपा सांसद का कहना है कि देश का कोई भी युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़े आंदोलन के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है. बर्क ने कहा कि बहरहाल सरकार को किसी के अधिकारों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, समाज या समूह आंदोलन करने या पार्टी बनाने का अधिकार रखता है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सकारात्मक सोच और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले का समर्थन किया है. बर्क ने भाजपा सरकार से इस पाबंदी का जवाब मांगा है.
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