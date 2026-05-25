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सपा सांसद बर्क का बड़ा बयान; सरकार ने बेरोजगार युवकों से डरकर सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराया

'कॉकरोच' अकाउंट पर कार्रवाई के बाद सपा सांसद बर्क की प्रतिक्रिया. ( Photo Credit : ETV Bharat )