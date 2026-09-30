समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हराने का एकमात्र विकल्प : संभल पहुंचे सांसद रामजीलाल सुमन ने किया दावा
आगरा में 15 नवंबर को प्रस्तावित दलित सम्मेलन की तैयारियों पर मंथन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 8:48 AM IST
संभल : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संभल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही 15 नवंबर को आगरा में प्रस्तावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित सम्मेलन की तैयारियों पर भी मंथन किया. राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया.
चंदौसी चौराहा स्थित सपा जिला कार्यालय में हुई बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है. दलित समाज के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि गठबंधन होगा. मौजूदा परिस्थितियों में दोनों दलों को मिलकर काम करना चाहिए. समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन को लेकर बातचीत के लिए अधिकृत किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत होगी.
रामजीलाल सुमन ने गठबंधन को लेकर अलग-अलग नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों पर संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, जिससे गठबंधन की स्थिति प्रभावित हो. दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के शामिल नहीं होने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है.
प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर पूछे गए सवाल पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि कहां और किसके साथ प्रचार करना है, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा. चुनावी रणनीति और प्रचार को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी स्तर पर लिया जाएगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी के पक्ष में फैसले किए हैं. समाजवादी पार्टी पहले से ही आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाती रही है.
बैठक में सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, संभल विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल, गुन्नौर विधायक के पुत्र अखिलेश यादव, चंदौसी की पूर्व प्रत्याशी विमलेश कुमारी, जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधर, शाहिद अख्तर इसरायली, अजय कुमार, मुंशी वहीद और सभासद मोहम्मद रेहान समेत करीब 200 कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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