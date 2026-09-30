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समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हराने का एकमात्र विकल्प : संभल पहुंचे सांसद रामजीलाल सुमन ने किया दावा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ( Photo Credit : ETV Bharat )

संभल : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संभल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही 15 नवंबर को आगरा में प्रस्तावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित सम्मेलन की तैयारियों पर भी मंथन किया. राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया.