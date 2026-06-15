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संभल हादसा: आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर भाजपा का झंडा लगी 'चेयरमैन' की गाड़ी ने बाइक को रौंदा, मां-बेटे की मौत

रिश्तेदारी में जा रहे मां-बेटे की मौत: यह दुर्घटना संभल जनपद के गुन्नौर कस्बा थाना क्षेत्र में हुई. मृतकों की पहचान जुनावई थाना क्षेत्र के गांव करियामई निवासी 52 वर्षीय माला देवी और उनके 18 वर्षीय बेटे कमल सिंह के रूप में हुई है. माला देवी अपने बेटे कमल के साथ बाइक पर सवार होकर तहसील गुन्नौर के थाना धनारी क्षेत्र स्थित भकरौली गांव में अपनी एक रिश्तेदारी में जा रही थीं. इसी दौरान हाईवे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार टीयूवी गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोमवार दोपहर आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बदायूं जनपद की 'चेयरमैन' लिखी TUV गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

बेटे की मौके पर मौत, अस्पताल में मां ने तोड़ा दम: इस भीषण टक्कर के बाद बाइक चला रहे 18 वर्षीय कमल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक के पीछे बैठीं माला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत 108 एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान दोपहर करीब तीन बजे उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस दोहरी मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, तो परिजनों में कोहराम मच गया.

बीजेपी का झंडा लगी VIP गाड़ी पुलिस के कब्जे में: घटना की अधिकारिक सूचना मिलते ही रोते-बिलखते परिजन तुरंत अस्पताल और कोतवाली पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम की वैधानिक प्रक्रिया के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. इसके साथ ही पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और मौके से भागने का प्रयास कर रही भाजपा का झंडा व 'चेयरमैन' लिखी टीयूवी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है. गुन्नौर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दोनों मां-बेटे बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही गाड़ी ने लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मारी.

तहरीर मिलने पर दर्ज होगी FIR, जांच जारी: गुन्नौर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि हादसे में बेटे की मौके पर मौत हुई और मां ने अस्पताल में दम तोड़ा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल पीड़ित परिजनों की ओर से थाने में कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है. जैसे ही परिजनों की तरफ से शिकायत मिलती है, तुरंत संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना पैदा करने वाले वाहन को सीज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

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