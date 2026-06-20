ETV Bharat / state

संभल में मेड़ के विवाद में खूनी संघर्ष: जहानपुर गांव में लाठी-डंडे और फायरिंग, 10 लोग घायल, भारी पुलिस बल तैनात

मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के जहानपुर गांव का बताया जा रहा है, जहाँ खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. शनिवार को एक पक्ष के कुछ लोग किसी दावत में शामिल होने जा रहे थे.

दावत में जा रहे लोगों को रोककर किया हमला: सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और गांव में पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी है.

संभल: संभल में खेत की मेड़ को लेकर पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. रजपुरा थाना क्षेत्र के जहानपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और कई राउंड फायरिंग हुई. घटना में दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल हो गए. इनमें एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि चार लोग मारपीट में घायल हुए हैं.

लाठी-डंडों के साथ चलीं गोलियां, 10 लोग हुए लहूलुहान: आरोप है कि रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया और दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले. इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल हो गए. एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि चार अन्य मारपीट में घायल हुए हैं.

ASP और थाना प्रभारी ने संभाली कमान, कार्रवाई शुरू: सभी गंभीर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वहीं दूसरे पक्ष के पांच लोगों को मामूली चोटें आई हैं. थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात: एएसपी दक्षिणी मनोज कुमार रावत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और हालात को नियंत्रित कर लिया गया. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. फायरिंग और मारपीट में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में पुलिस की निगरानी में शांति व्यवस्था कायम है.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला से 19 लाख की ठगी; मां-बेटा गिरफ्तार, सोने और डायमंड के जेवर बरामद