ETV Bharat / state

एक खेत, दो फसलें और पूरे साल जीतोड़ मेहनत, जानिए संभल के किसानों की असली कमाई

संभल: संभल जिले के बड़े हिस्से में किसानों की खेती आलू और मेंथा के फसल चक्र पर टिकी है. सर्दियों में आलू की खुदाई होते ही किसान उसी खेत में मेंथा की रोपाई कर देता है. गर्मियों में मेंथा तैयार होने के बाद उसकी कटाई होती है, फिर डिस्टिलरी में तेल निकाला जाता है. इसके बाद किसान उसी खेत को अगली आलू की फसल के लिए तैयार करने में जुट जाता है.

किसानों का कहना, लागत बढ़ी लेकिन फायदा घटा: किसानों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से आलू और मेंथा के भाव कमजोर रहे हैं. इससे उत्पादन और मेहनत के बावजूद लागत निकालना चुनौती बन गया है. कई किसान अब आलू का रकबा कम करने की बात कह रहे हैं. कुछ किसानों ने मेंथा छोड़कर दूसरी फसलों का रुख भी किया है.

मेंथा के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव: चंदौसी मंडी में मेंथा तेल का भाव पहले करीब 900 रुपये से लेकर अब लगभग 1,300 रुपये प्रति किलो तक बताया जा रहा है. पिछले पांच वर्षों के दौरान यह भाव करीब 800 रुपये से 2,000 रुपये प्रति किलो के बीच रहने की बात कही गई है. किसानों के मुताबिक, तेल का भाव व्यापारियों और बाहरी बाजार की मांग पर निर्भर करता है. किसान चंदौसी मंडी के साथ ऑनलाइन माध्यमों से भी रोजाना भाव की जानकारी लेते हैं.

पूरे साल में दोनों फसलों से करीब 52,500 रुपये की बचत: अगर एक ही खेत में साल भर आलू और मेंथा दोनों फसलें ली जाएं तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल बचत करीब 52,500 रुपये बैठती है. इसे 12 महीनों में बांटें तो करीब 4,375 रुपये प्रति माह की बचत बनती है. लेकिन यह गणना औसत उत्पादन और बताए गए बाजार भाव पर आधारित है. वास्तविक बचत मौसम, उत्पादन, मंडी भाव और किसान की वास्तविक लागत के हिसाब से बदल सकती है.

कोल्ड स्टोर का खर्च भी कम नहीं: इसके अलावा कोल्ड स्टोर से आलू के बोरे निकालने के लिए करीब 150 रुपये प्रति बोरा अतिरिक्त चार्ज बताया गया है. इन सभी खर्चों को जोड़ने पर एक एकड़ में आलू की खेती और भंडारण की कुल लागत करीब 1 लाख 9 हजार रुपये बैठती है. एक एकड़ में करीब 150 क्विंटल आलू की पैदावार मानें और बाजार भाव 900 रुपये प्रति क्विंटल हो तो कुल कीमत करीब 1 लाख 35 हजार रुपये होती है. इस हिसाब से खर्च निकालने के बाद किसान के पास करीब 26 हजार रुपये की बचत बचती है.

अब समझिए आलू की एक एकड़ फसल का गणित: आलू की खेती में भी किसान को कई स्तर पर खर्च करना पड़ता है. खेत की जुताई पर करीब 5,000 रुपये, खेत की कढ़ाई पर 1,500 रुपये और बीज पर करीब 15,000 रुपये खर्च बताए गए हैं. खाद और दवा पर लगभग 15,000 रुपये तथा सिंचाई पर करीब 1,500 रुपये खर्च होते हैं. खुदाई से लेकर कोल्ड स्टोर तक आलू पहुंचाने में करीब 25,000 रुपये और कोल्ड स्टोर का सालाना किराया करीब 45,000 रुपये बताया गया है.

50 किलो तेल निकला तो कितनी बचत: बताए गए औसत के मुताबिक, एक एकड़ में करीब 50 किलो मेंथा तेल निकलता है. अगर तेल का भाव 1,000 रुपये प्रति किलो माना जाए तो कुल उत्पादन की कीमत करीब 50,000 रुपये बैठती है. इसमें से 23,500 रुपये की लागत घटाने पर करीब 26,500 रुपये की बचत बचती है. हालांकि वास्तविक उत्पादन और बाजार भाव के आधार पर यह बचत कम या ज्यादा हो सकती है.

मेंथा की एक एकड़ फसल का पूरा हिसाब: अब पहले मेंथा की एक एकड़ फसल का गणित समझिए. किसानों के बताए खर्च के मुताबिक, खेत की जुताई पर करीब 1,500 रुपये, मेंथा की जड़ और बीज पर 2,000 रुपये और सिंचाई पर करीब 5,000 रुपये खर्च होते हैं. खाद और दवा पर लगभग 5,000 रुपये खर्च आता है. खेत से डिस्टिलरी तक फसल पहुंचाने और तेल की पिराई में करीब 10,000 रुपये लगते हैं, यानी कुल खर्च लगभग 23,500 रुपये प्रति एकड़ बैठता है.

असली सवाल उत्पादन नहीं, बचत का है: किसान की कमाई का हिसाब सिर्फ फसल बेचने से नहीं लगाया जा सकता. बीज, खाद, दवा, सिंचाई, डीजल, मजदूरी, खेत की तैयारी, कटाई और भंडारण तक होने वाले खर्च को आमदनी से घटाना पड़ता है. किसानों का कहना है कि पिछले दो वर्षों में आलू और मेंथा के दाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पूरे साल एक ही खेत में दो फसलें लेने के बाद किसान के हाथ में वास्तव में कितना पैसा बचता है.

चंदौसी की मंडी से तय होती है कमाई की तस्वीर: यानी एक ही खेत, दो फसलें और पूरे साल लगातार लागत और मेहनत. मेंथा तेल के कारोबार में चंदौसी की मंडी की अपनी अलग पहचान है और यहां के भाव का असर दूर-दराज के बाजारों तक दिखाई देता है. वहीं आलू की कीमत काफी हद तक कोल्ड स्टोर से निकासी और उस समय की बाजार मांग पर निर्भर करती है. भाव अच्छा रहा तो किसान को राहत मिलती है, लेकिन बाजार गिरते ही पूरी कमाई का गणित बदल जाता है.

नकली सिंथेटिक तेल का पड़ा बुरा असर. (Photo Credit: ETV Bharat)

जय यादव बोले, आलू में बचत बहुत कम: आलू किसान जय यादव बताते हैं कि वह हर साल करीब 70 से 80 बीघा में आलू की खेती करते हैं. उनके मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस बार वह आलू का रकबा कम करेंगे क्योंकि पिछले दो वर्षों से उचित भाव नहीं मिल पाया है. उन्होंने बताया कि उनके यहां प्रति बीघा करीब 30 क्विंटल आलू निकलता है और इस समय करीब 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. उनके मुताबिक, सभी खर्च निकालने के बाद प्रति बीघा करीब 4 से 5 हजार रुपये की ही बचत हो पा रही है.

मेंथा छोड़कर मक्के की तरफ बढ़ रहे किसान: जय यादव के मुताबिक, एक एकड़ में करीब 300 कट्टे आलू निकलते हैं, जो करीब 150 क्विंटल के बराबर है. पहले आलू के बाद वह मेंथा की फसल भी लेते थे, लेकिन मेंथा में भी अपेक्षित बचत नहीं हो पा रही थी. उनके मुताबिक, मेंथा से करीब 2 से 3 हजार रुपये की बचत होने के कारण अब उन्होंने इसकी जगह मक्का बोना शुरू कर दिया है. यह बदलाव बताता है कि किसान अब कम लागत और बेहतर संभावित रिटर्न वाली फसल की तलाश में हैं.

मेंथा की जड़ तैयार करने में जुटे किसान: किसान खेमपाल सिंह बताते हैं कि फिलहाल मेंथा की जड़ तैयार की जा रही है और साथ में आलू की अगली फसल की तैयारी चल रही है. उनके मुताबिक, क्षेत्र में ज्यादातर किसान आलू और मेंथा की खेती करते हैं. एक एकड़ में करीब 250 से 400 कट्टे आलू निकलने की बात उन्होंने बताई. मेंथा की फसल से करीब 40 किलो तेल निकलता है, हालांकि यह उत्पादन फसल की स्थिति पर निर्भर करता है.

भारी लागत और कम दाम से परेशान आलू किसान. (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्ज के सहारे खेती करने की मजबूरी: खेमपाल सिंह के मुताबिक, उन्हें सरकार की ओर से लोन या कर्ज की सुविधा नहीं मिली है. वह बताते हैं कि कई किसान आलू खरीदने वाले व्यापारियों से पैसे लेकर अपनी जमीन पर आलू और मेंथा की खेती करते हैं. यानी खेती की शुरुआत से ही किसान को पूंजी की जरूरत होती है. बाजार में फसल का भाव कमजोर रहा तो इसका असर किसान की पूरी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है.

मेंथा की खेती छोड़ चुके हैं कई किसान: किसान द्वारकी प्रसाद बताते हैं कि वह लगातार मेंथा की खेती करते रहे, लेकिन लंबे समय से भाव कमजोर रहने के कारण उन्हें इसमें खास फायदा नहीं हुआ. उनके मुताबिक, अब उन्होंने मेंथा की खेती छोड़ दी है. वह बताते हैं कि मेंथा तैयार करने से लेकर डिस्टिलरी में तेल निकलने तक खर्च के बाद एक बीघा में करीब 2 से 3 हजार रुपये की ही बचत हो रही थी. उनके मुताबिक, इसी वजह से इलाके में अब बहुत कम किसान मेंथा की खेती कर रहे हैं.

व्यापारियों के मुताबिक सिंथेटिक तेल भी चुनौती: मेंथा व्यापारी वीरेश गुप्ता बताते हैं कि फिलहाल किसान मेंथा लेकर मंडी में बहुत कम पहुंच रहे हैं. उनके मुताबिक, मेंथा की खेती घटने की एक वजह किसानों को सही भाव नहीं मिलना है. वह बाजार में सिंथेटिक तेल आने को भी मेंथा कारोबार के लिए चुनौती मानते हैं. उनका कहना है कि अगर नकली सिंथेटिक तेल पर रोक लगे तो किसानों को मेंथा का बेहतर भाव मिल सकता है.

संभल में घटने लगा खेती का रकबा. (Photo Credit: ETV Bharat)

1,300 रुपये किलो तक पहुंचा मेंथा तेल: वीरेश गुप्ता के मुताबिक, इस समय मेंथा तेल का भाव करीब 1,300 रुपये प्रति किलो है, जबकि पहले यह करीब 900 से 1,000 रुपये प्रति किलो के आसपास था. उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से भाव कमजोर रहने के कारण किसानों ने मेंथा की खेती कम कर दी है. उन्होंने बताया कि पहले मेंथा तेल का कारोबार विदेशों तक जाता था. उनके मुताबिक, इस समय संभल में करीब 10 फीसदी क्षेत्र में ही मेंथा की खेती होने का अनुमान है.

पुराने कारोबारियों ने भी काम से दूरी बनाई: मेंथा व्यापारी दिनेश कुमार भी मानते हैं कि किसानों को मेंथा का बेहतर भाव नहीं मिल पा रहा है. उनके मुताबिक, बाजार में सिंथेटिक तेल की मौजूदगी से भी कारोबार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने बताया कि मेंथा कभी करीब 2,000 रुपये प्रति किलो तक भी बिका है, लेकिन लंबे समय से कारोबारियों को वैसा बाजार नहीं मिल रहा. उनके मुताबिक, कई पुराने मेंथा व्यापारियों ने काम छोड़ दिया है और अब नए व्यापारी इस कारोबार में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं.

फिर भी भाव बढ़ने की उम्मीद: व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में मेंथा के भाव में सुधार हो सकता है. लेकिन फिलहाल किसान भविष्य के भाव को लेकर आश्वस्त नहीं हैं. यही वजह है कि कई किसान मेंथा की जगह दूसरी फसलों का विकल्प तलाश रहे हैं. इससे आने वाले सीजन में मेंथा का रकबा और घटने की आशंका भी जताई जा रही है.

असली सवाल उत्पादन नहीं, बचत का है. (Photo Credit: ETV Bharat)

कोल्ड स्टोर में लाखों कट्टे आलू का भंडारण: चंदौसी के जीवन कोल्ड स्टोर के संचालक अर्चित वाष्णेय बताते हैं कि यहां हर साल करीब 2 लाख 38 हजार कट्टे आलू का भंडारण किया जाता है. किसान अपनी जरूरत और बाजार भाव के हिसाब से कोल्ड स्टोर से आलू निकालते हैं. उनके मुताबिक, जब बाजार में भाव बढ़ता है तो किसान ज्यादा आलू बाहर निकालकर बेचते हैं. फिलहाल रोजाना करीब 500 से 600 कट्टे और महीने में करीब 8 से 10 हजार कट्टे आलू बाहर निकलने की बात उन्होंने बताई.

कोल्ड स्टोर संचालक ने भी बताई किसानों की परेशानी: अर्चित वाष्णेय के मुताबिक, किसान अब आलू की खेती से थोड़ा पीछे हटते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा. उन्होंने बताया कि आलू के भंडारण के लिए करीब 150 रुपये प्रति कट्टा चार्ज लिया जाता है. यह लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर पड़ता है. यानी फसल तैयार होने के बाद भी किसान के खर्च लगातार जुड़े रहते हैं.

संभल में 30 हजार हेक्टेयर तक आलू का रकबा: जिला कृषि उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल के मुताबिक, संभल में करीब 28 से 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है. असमोली, संभल, बनियाखेड़ा और गुन्नौर ब्लॉक में बड़ी मात्रा में आलू की खेती होती है. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों की तुलना में इस बार आलू का भाव कम है. ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इस बार आलू का रकबा कम होने की संभावना है.

समझिए आलू की एक एकड़ फसल का गणित. (Photo Credit: ETV Bharat)

कृषि विभाग ने जैविक खाद के इस्तेमाल की सलाह दी: सौरभ बंसल ने किसानों से रासायनिक खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है. उन्होंने खेत की जरूरत के हिसाब से निर्धारित मात्रा में खाद डालने और जैविक खाद का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी. उनके मुताबिक, इससे आलू की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और फसल में रोग लगने की संभावना कम हो सकती है. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर एक एकड़ में करीब 250 कट्टे तक आलू निकलता है, जबकि कुछ किस्मों में उत्पादन इससे ज्यादा हो सकता है.

मेंथा की डिस्टिलरी भी खाली पड़ रही है: मेंथा डिस्टिलरी संचालक दीपक कुमार बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों ने बहुत कम मेंथा की खेती की है. उनके मुताबिक, कम उत्पादन और बाजार में उचित भाव नहीं मिलने से किसान इस फसल से दूरी बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार करीब 100 किसानों में से सिर्फ 10 किसानों ने मेंथा की खेती की है. अब अगली रोपाई के समय कितने किसान मेंथा की जड़ अपने खेत में लगाएंगे, यह भी अभी साफ नहीं है.

एक खेत, दो फसलें, लेकिन कम होती बचत: संभल के किसानों के लिए आलू और मेंथा का फसल चक्र कभी पूरे साल की कमाई का मजबूत आधार माना जाता था. लेकिन बढ़ती लागत, बाजार भाव में उतार-चढ़ाव, भंडारण खर्च और मेंथा के कमजोर दाम ने इस गणित को मुश्किल बना दिया है. एक ही खेत में दो फसलें लेने के बावजूद दिए गए औसत आंकड़ों के आधार पर साल भर में करीब 52,500 रुपये की बचत दिखाई देती है. अब सवाल यही है कि क्या इतनी बचत किसान की मेहनत, जोखिम और पूरे साल लगी पूंजी के मुकाबले पर्याप्त है, और अगर नहीं, तो खेती को टिकाऊ बनाने के लिए बाजार और लागत के स्तर पर क्या बदलाव जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें- 'सड़क से कार्यस्थल तक' कहां असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, शिकायत के बाद क्या बदलाव?