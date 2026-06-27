संभल पुलिस की स्निफर डॉग 'मैरी' को मिलेगा DGP सम्मान, दुष्कर्म के आरोपी को पकड़वाया
संभल में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को दबोचने वाली स्निफर डॉग 'मैरी' और उसके हैंडलर को स्वतंत्रता दिवस पर DGP सम्मान मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:39 PM IST
संभल: संभल पुलिस की स्निफर डॉग 'मैरी' ने एक बार फिर अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता का लोहा मनवाया है. मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तब मैरी ने आरोपी तक पुलिस को पहुंचाया. अब उसके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी स्तर से मैरी और उसके हैंडलर को सम्मानित किया जाएगा.
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 19 जून को थाना बबराला क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी.
फॉरेंसिक टीम भी जहां रह गई नाकाम: पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद पुलिस ने स्निफर एवं ट्रैकर डॉग 'मैरी' को मौके पर लगाया. घटनास्थल से मिले गंध के आधार पर मैरी ने पुलिस को संदिग्ध तक पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने बताया कि मैरी के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पहले ही जनपद स्तर पर 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा चुका है.
स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा सम्मान: अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजीपी कार्यालय द्वारा मैरी और उसके हैंडलर को प्रशस्ति पत्र, डीजीपी कमेंडेशन डिस्क अथवा अन्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. क्योंकि डॉग और उसका हैंडलर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए दोनों को एक इकाई मानकर सम्मानित किया जाएगा. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि यह मैरी की पहली बड़ी सफलता नहीं है. इससे पहले भी वह दो ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभा चुकी है.
गोल्ड मेडलिस्ट डॉग की पुरानी सफलताएं: एक मामले में केवल कपड़ों की गंध के आधार पर वह आरोपी के घर तक पहुंच गई थी, जबकि दूसरे मामले में जंगल में छिपाए गए शव का पता लगाने में भी मैरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां दो जिलों की पुलिस जांच में जुटी हुई थी. इसके अलावा मैरी दर्जनों चोरी की वारदातों के खुलासे में भी पुलिस की मदद कर चुकी है. एसपी ने बताया कि मैरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट डॉग है और पुलिस विभाग की सबसे भरोसेमंद संपत्तियों में शामिल है. उन्होंने कहा कि भविष्य में श्वान दस्ते को और मजबूत किया जाएगा ताकि मैरी जैसी प्रशिक्षित डॉग पुलिस जांच को और अधिक प्रभावी बना सकें.
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