संभल पुलिस ने 43 लाख के 233 मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे, फोन वापस पाकर कई हुए भावुक
फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 6:35 PM IST
संभल/उन्नाव: जनपद पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अलग-अलग कंपनियों के 233 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपये बताई जा रही है.
वहीं, उन्नाव में खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर उस समय मुस्कान लौट आई, जब उन्नाव पुलिस ने उनका मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिया. बरामद फोन की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है.
रविवार 18 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत के साथ ही एसपी जय प्रकाश सिंह ने सभी फोन उनके मालिकों को सौंप दिए. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे.
संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के अनुसार, संभल पुलिस की साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने पिछले दिनों गुम हुए फोन की बरामदगी के लिए अभियान चलाया. CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कार्रवाई की गई.
पुलिस टीम के अथक प्रयासों से संभल के अलावा दूसरे जनपदों और अन्य राज्यों से कुल 233 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसको पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने 18 अक्टूबर को उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया. इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपये बताई जा रही है.
बरामद मोबाइल फोन में आईफोन, वीवो, ओप्पो और सैमसंग समेत विभिन्न कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं. मोबाइल फोन की बरामदगी में जनपदीय साइबर सेल और साइबर थाना की टीम की अहम भूमिका रही.
संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि, जनपद में "CEIR" पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रैक कर बरामद किया गया है. जिन लोगों के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उन सभी को आज उनके मोबाइल वापस कर दिए गए हैं. वहीं, उन्नाव पुलिस ने भी बरामदगी के 126 मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए हैं.
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