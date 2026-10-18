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संभल पुलिस ने 43 लाख के 233 मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे, फोन वापस पाकर कई हुए भावुक

संभल पुलिस ने 233 मोबाइल स्वामियों को सौंपे ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल/उन्नाव: जनपद पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अलग-अलग कंपनियों के 233 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपये बताई जा रही है.

वहीं, उन्नाव में खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर उस समय मुस्कान लौट आई, जब उन्नाव पुलिस ने उनका मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिया. बरामद फोन की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है.