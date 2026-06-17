ETV Bharat / state

संभल पुलिस का 'ऑपरेशन दहन'; 18.55 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट कराया गया, ASP बोले- 'जारी रहेगी कार्रवाई'

पांच थानों में दर्ज 20 अलग-अलग अभियोगों से बरामद किया गया कुल 12,343.74 किलोग्राम मादक.

संभल पुलिस का 'ऑपरेशन दहन
संभल पुलिस का 'ऑपरेशन दहन (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन दहन' के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जनपद के पांच थानों में दर्ज विभिन्न मामलों से बरामद किए गए करीब 18 करोड़ 55 लाख रुपये के मादक पदार्थों का विधिक प्रक्रिया के तहत विनिष्टीकरण किया गया. पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

जनपद संभल में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. जिले के पांच थानों में दर्ज 20 अलग-अलग अभियोगों से बरामद किए गए कुल 12,343.74 किलोग्राम मादक पदार्थों को बुधवार को नियमानुसार नष्ट किया गया.

पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया गया. पुलिस के द्वारा नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 18 करोड़ 55 लाख रुपये है.

यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा.

अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी मनोज कुमार रावत ने बताया कि संभल पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

एएसपी दक्षिणी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण और अवैध बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आमजन से भी अपील की कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाने के अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके.



यह भी पढ़ें : Action Against Smugglers; कानपुर में पकड़ा गया 10 करोड़ का गांजा, बस्ती में ट्रेन से शराब का जखीरा बरामद, संभल में 1.60 करोड़ रुपये की ड्रग पकड़ी

TAGGED:

SAMBHAL POLICE OPERATION DAHAN
OPERATION DAHAN
SAMBHAL POLICE
ऑपरेशन दहन
SAMBHAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.