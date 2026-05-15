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संभल में खोया मोबाइल पाकर खिले चेहरे; पुलिस ने 55 लाख के 261 मोबाइल लौटाए

संभल में खोया मोबाइल पाकर खिले चेहरे. ( Photo Credit: Sambhal Police X Handle )

इनकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है. बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, खोए और गुम हुए मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लिया गया.

ASP संभल मनोज कुमार रावत ने बताया कि जिले में आम जनमानस के गुमशुदा और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 261 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

संभल: पुलिस ने जिले से खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने का विशेष अभियान चलाया. कैंपेन के दौरान कुल 261 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 55 लाख रुपए है. पुलिस ने गुरुवार को मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटा दिया है.

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर शीघ्र बरामदगी के लिए साइबर थाना और जनपदीय साइबर सेल को निर्देशित किया गया था. साइबर सेल द्वारा दूरसंचार विभाग के CEIR पोर्टल के माध्यम से अभियान चलाकर जनपद संभल सहित अन्य राज्यों से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

बरामद मोबाइल फोन में 2 iPhone, वीवो के 52, ओप्पो के 48, सैमसंग के 51 सहित विभिन्न कंपनियों के कुल 261 मोबाइल फोन शामिल हैं. जनपदीय साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत आवश्यक कदम उठाएं.

सबसे पहले अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कराएं और इसके बाद अपने बैंक खातों की सुरक्षा के लिए बैंक से संपर्क करें. कोई भी आम नागरिक अपने मोबाइल फोन के गुम या चोरी होने पर स्वयं CEIR पोर्टल और संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक करवा सकता है.

अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि जनपदीय साइबर सेल और विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है और आगे भी जनपद संभल पुलिस इसी तरह कार्य करती रहेगी.

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