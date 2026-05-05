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संभल में अंतर्जनपदीय हाई टेंशन बिजली तार चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार.

संभल पुलिस ने बहजोई इलाके में हाई टेंशन बिजली तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, संभल पुलिस ने तार चोरों पर कसा शिकंजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 4:48 PM IST

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संभल: संभल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्जनपदीय हाई टेंशन विद्युत तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है. गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की धरपकड़ के लिए पुलिस का विशेष अभियान अब भी जारी है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय बिजली चोरों के बीच हड़कंप मच गया है.

अभियंता की शिकायत पर कार्रवाई: यह पूरा मामला संभल जिले के बहजोई कोतवाली इलाके का है, जहां किरारी हाइडिल के अवर अभियंता ने शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाया.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat)

जांच के दौरान पुलिस ने जमशेद आलम (निवासी बिजनौर) और साहिल (निवासी जहांगीरपुरी, नई दिल्ली) को धर दबोचा. इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के काम करने के तरीके का भी पता चला है.

बड़ी मात्रा में माल बरामद: गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,52,000 रुपये कैश बरामद किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने 13 हाई टेंशन लाइन के विद्युत तार के बंडल और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. घटना में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी एक संगठित गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे.

गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: हालांकि, इस गिरोह के पांच आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. इसके अलावा आरोपियों पर कई अन्य संगीन धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है.

सख्ती से निपटने की तैयारी: फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले में गिरोह के अन्य नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी है.

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