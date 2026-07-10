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संभल में सड़क की बदहाली को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, क्षेत्र में लगाए रोड नहीं तो वोट नहीं के होर्डिंग

संभल : बदहाल सड़क को लेकर चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है. खुर्जा गेट से करेली जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर लोगों ने "रोड नहीं तो वोट नहीं" के होर्डिंग और पोस्टर क्षेत्रभऱ में लगाए हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. सड़क पर गहरे गड्ढों और खुले नालों की वजह से अक्सर हादसे हो रहे हैं. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क का निर्माण जल्दनहीं कराया गया तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा.

चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र की सड़कें बदहाल. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

खुर्जा गेट करेली रोड नगर पालिका चंदौसी निवासी जागन सिंह का कहना है कि खुर्जा गेट से करेली जाने वाला सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और खुले नाले लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.



हेमंत कुमार ने नगर पालिका अध्यक्ष पर अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है. बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति और भी भयावह हो गई है. इधर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है. बदहाल सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. हाल ही में एक स्कूली छात्रा सड़क के गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी.