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संभल में मस्जिद से मिले 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर और कथित पाकिस्तानी झंडे, मुतवल्ली समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मस्जिद के मुतवल्ली सहित 8 लोगों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

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संभल बुलडोजर एक्शन 2026: मुस्तफा कादरी मस्जिद में जांच के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री, हिंदू संगठन नाराज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:08 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र में पिछले दो दिनों से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी. इसी ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान स्थानीय मुस्तफा कादरी मस्जिद परिसर से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

पुलिस को तलाशी के दौरान मस्जिद परिसर के भीतर से "आई लव मोहम्मद" लिखे हुए विवादित पोस्टर और पाकिस्तानी झंडे जैसी प्रतीत होने वाली हरे रंग की एक संदिग्ध झंडी मिली है.

जानकारी देते ASP कुलदीप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

मस्जिद के मुतवल्ली समेत 8 पर मुकदमा: एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि शनिवार को मुस्तफा कादरी मस्जिद का अवैध निर्माण हटाते समय यह संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है. सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मस्जिद के मुख्य मुतवल्ली समेत 8 स्थानीय लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. संभल पुलिस की यह बड़ी दंडात्मक कार्रवाई मौके पर तैनात उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) अरुण कुमार सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है. पुलिस की FIR शिकायत के अनुसार यह बरामदगी मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने मुख्य प्रार्थना हॉल से की गई है.

तख्त के गद्दे के नीचे छिपाए थे पोस्टर: हॉल की सघन चेकिंग के दौरान वहां रखे एक लकड़ी के तख्त के गद्दे के नीचे से ए-4 (A-4) आकार के कुल 49 छपे हुए पोस्टर बरामद हुए, जिन पर 'आई लव मोहम्मद' लिखा हुआ था. इसके साथ ही गद्दे के ठीक बगल से कपड़े का एक हरे रंग का झंडा भी मिला, जिस पर सफेद रंग से अर्धचंद्र और सितारे का निशान बना हुआ था. मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों और राजस्व अधिकारियों के मुताबिक यह झंडा प्रथम दृष्टया देखने में बिल्कुल पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज जैसा प्रतीत हो रहा था. पुलिस ने इस गंभीर मामले में मुतवल्ली के अलावा जाकिर पुत्र अकबर, जाकिर हुसैन पुत्र अफसर, तस्लीम पुत्र अब्दुल मजीद, भूरे अली पुत्र शब्बीर, सरफुद्दीन पुत्र मजीउद्दीन, दिलशरीफ पुत्र शरीफ अहमद तथा मोहम्मद अली पुत्र दिलबर के विरुद्ध केस दर्ज किया है.

एएसपी कुलदीप सिंह ने की पुष्टि: कसौरवा और कसेरआ गांव के रहने वाले इन सभी 8 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है. मौके से मिली सभी बरामद सामग्री को पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत तुरंत अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. रविवार को संभल के एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि नखासा थाना क्षेत्र के कसेरआ गांव स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण के दौरान यह सामग्री मिली थी. उन्होंने आधिकारिक पुष्टि की कि स्थानीय 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है.

वैमनस्य फैलाने की साजिश की जांच शुरू: पुलिस की लिखित शिकायत में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि उक्त आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. रिपोर्ट के मुताबिक यह कृत्य जानबूझकर शांत समाज में आपसी वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के उद्देश्य से रची गई एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है. संभल जिला प्रशासन और खुफिया पुलिस की टीमें इस मामले के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और पोस्टरों की छपाई के मुख्य स्रोत की गहराई से जांच कर रही हैं. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल और PAC की तैनाती कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- संभल में सरकारी जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद ध्वस्त, दो दिन तक चला बुलडोजर

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