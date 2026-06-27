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संभल में मुहर्रम; 130 जुलूसों में निकाले गए 329 ताजिए, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत एक लाख लोग हुए शामिल

संभल : मुहर्रम की 10वीं तारीख (यौमे आशूरा) पर शहरभर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की कुर्बानी की याद में ताजिया जुलूस निकाला गया. जुलूस में शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए कुल 329 ताजिए शामिल हुए. ताजिए रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा रहे थे. ताजिए लेकर लोग चंदौसी चौराहे पर एकत्रित हुए और बाल विद्या स्कूल आर्य समाज स्कूल चंदौसी चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरे. जुलूस में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, शहर विधायक समेत एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए. इस दौरान पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहा.

मुहर्रम के कार्यक्रम पहली तारीख़ से शुरू होकर 10वीं तारीख़ तक चलते हैं. इस दौरान दिन में मजलिस और रात में मातम किए जाते हैं. 9 मुहर्रम की रात कर्बला के 72 शहीदों की शहादत के रूप में मनाने की परंपरा है.





संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. पीस कमेटी की बैठकों में सभी जुलूस समितियों को शासन की गाइड लाइन से वाकिफ कराया गया था. जिसके अमल से जुलूस मार्गों को लेकर कोई असुविधा नहीं हुई. इसके पहले जुलूस मार्गों की मरम्मत, सफाई, लाइट आदि के इंतजाम किए गए थे. संभल में निकाले गए लगभग 130 जुलूस रात 11 बजे तक अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे. मुहर्रम के दौरान पूरे जिले में शांति का माहौल रहा.





