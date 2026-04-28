संभल में बारात में खाना खाने से 15 बच्चों समेत 100 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती
दावत में करीब 300 से 400 लोगों ने की थी शिरकत, फूड पॉइजनिंग की आशंका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 1:17 PM IST
संभल: शादी में बनी लौकी की लोंज खाने से 15 बच्चों सहित 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. बीमार लोगों को अलग-अलग निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. खाद सुरक्षा विभाग की टीम गांव पहुंची, खाने के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया गया.
बता दें, मामला संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के मौलनपुर डाडा गांव का है. जहां पर वीरपाल की बेटी की शादी थी, गांव सिंगोला दौलत से बारात आई थी. इस दावत में करीब 300 से 400 लोग ने भोजन किया था, भोजन करने के बाद कुछ लोगों को बेचैनी महसूस हुई. जिससे शुरुआत में गर्मी के कारण परेशानी मानकर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया.
उसके बाद कुछ लोगों को रात में पेट दर्द और उल्टी-दस्त होने लगी. जब इसकी संख्या बढ़ी तो लोगों में हड़कंप मच गया. करीब 100 से अधिक लोग बीमार होने लगे सभी को निजी चिकित्सकों के यहां भर्ती कराया गया. अलग-अलग स्थान पर ग्रामीणों ने दावत में बने भोजन की गुणवत्ता पर तमाम सवाल उठाए.
इस संबंध में मुख्य खाद्य अधिकारी राहुल सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गांव पहुंचे. शादी में बनाई गई लौकी की लोंज का सैंपल भरकर लैब भेजा गया.
वहीं, इस संबंध में ग्रामीण अमरपाल ने बताया मौलनपुर धर्मपुर गांव गए थे, दावत में लोंज खाने से सब लोग बीमार हो गए. 15 तो मेरे घर में ही लोग बीमार हुए हैं. और 60 आदमी उसी जगह बीमार हुए थे.
निजी अस्पताल के डॉक्टर चिराग वाषणेय ने बताया कि लोग शादी में गए थे, खाना खाकर आए, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उससे बहुत ज्यादा दस्त और इनका बीपी हाई हो गया था. अब हालत ठीक है.
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