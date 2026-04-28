ETV Bharat / state

संभल में बारात में खाना खाने से 15 बच्चों समेत 100 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

दावत में करीब 300 से 400 लोगों ने की थी शिरकत, फूड पॉइजनिंग की आशंका.

Photo Credit; ETV Bharat
शादी में लौकी की लोंज खाने से 100 लोग बीमार. खाद सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए भेजे सैंपल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:43 PM IST

|

Updated : April 28, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: शादी में बनी लौकी की लोंज खाने से 15 बच्चों सहित 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. बीमार लोगों को अलग-अलग निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. खाद सुरक्षा विभाग की टीम गांव पहुंची, खाने के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया गया.

बता दें, मामला संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के मौलनपुर डाडा गांव का है. जहां पर वीरपाल की बेटी की शादी थी, गांव सिंगोला दौलत से बारात आई थी. इस दावत में करीब 300 से 400 लोग ने भोजन किया था, भोजन करने के बाद कुछ लोगों को बेचैनी महसूस हुई. जिससे शुरुआत में गर्मी के कारण परेशानी मानकर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया.

उसके बाद कुछ लोगों को रात में पेट दर्द और उल्टी-दस्त होने लगी. जब इसकी संख्या बढ़ी तो लोगों में हड़कंप मच गया. करीब 100 से अधिक लोग बीमार होने लगे सभी को निजी चिकित्सकों के यहां भर्ती कराया गया. अलग-अलग स्थान पर ग्रामीणों ने दावत में बने भोजन की गुणवत्ता पर तमाम सवाल उठाए.

इस संबंध में मुख्य खाद्य अधिकारी राहुल सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गांव पहुंचे. शादी में बनाई गई लौकी की लोंज का सैंपल भरकर लैब भेजा गया.

वहीं, इस संबंध में ग्रामीण अमरपाल ने बताया मौलनपुर धर्मपुर गांव गए थे, दावत में लोंज खाने से सब लोग बीमार हो गए. 15 तो मेरे घर में ही लोग बीमार हुए हैं. और 60 आदमी उसी जगह बीमार हुए थे.

निजी अस्पताल के डॉक्टर चिराग वाषणेय ने बताया कि लोग शादी में गए थे, खाना खाकर आए, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उससे बहुत ज्यादा दस्त और इनका बीपी हाई हो गया था. अब हालत ठीक है.

ये भी पढ़ें: अमरोहा में शादी का खाना बना जहर; 50 से ज्यादा लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

Last Updated : April 28, 2026 at 1:17 PM IST

TAGGED:

संभल लेटेस्ट न्यूज
BAD FOOD IN WEDDING 100 PEOPLE ILL
संभल शादी में खराब खाना 100 बीमार
BAD FOOD SABHAAL WEDDING 100 SICK
SAMBHAL NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.