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संभल मास्टर प्लान 2031; एसडीएम ने निर्माणों को लेकर किया निरीक्षण, नक्शा न होने पर मिलेगा नोटिस

एसडीएम के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र संभल में प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में एसडीएम विकास चंद्र और जेई सचिन कुमार ने संभल महायोजना 2031 के प्रावधानों के तहत मौके पर निर्माणों का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों से निर्माण के स्वीकृत नक्शे मांगे गए. जिन लोगों ने नक्शे उपलब्ध कराए हैं, उनके निर्माण की भी जांच की जाएगी कि वह स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं.

संभल : जिले में संभल मास्टर प्लान 2031 को लेकर जामा मस्जिद के आस-पास हुए निर्माण कार्य की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है. इसके तहत बुधवार को निर्माणों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान लोगों से निर्माण के नक्शे मांगे गये. एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास स्वीकृत नक्शा है और निर्माण उसी के मुताबिक हुआ है, उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा. जिनके पास स्वीकृत नक्शा नहीं है, उनके खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम ने बताया कि यह पूरा इलाका संभल के विनियमित क्षेत्र का हिस्सा है और महायोजना 2031 वर्तमान में प्रभावी है. निरीक्षण के दौरान जामा मस्जिद से जुड़ा विवादित स्थल भी इसी क्षेत्र में शामिल पाया गया. इस हिस्से में पीछे की तरफ करीब 20 से 22 दुकानें और कुछ मकान निरीक्षण के दायरे में आए हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संख्या पूरे संभल की नहीं है, बल्कि केवल निरीक्षण किए गए क्षेत्र की है. इसका विस्तृत सर्वे अभी किया जाना बाकी है.



उन्होंने बताया कि महायोजना के प्रावधानों के अनुसार, सड़क की निर्धारित चौड़ाई, बाजार स्ट्रीट के लिए आरक्षित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े नियमों के मुताबिक भी निर्माणों की स्थिति की जांच की जाएगी. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.



एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में महायोजना नई स्वीकृत होकर लागू है और इसके अंतर्गत कई क्षेत्र शामिल हैं. इसी क्रम में चौधरी सराय से टंडन चौराहे तक महायोजना में प्रस्तावित सड़कों का निरीक्षण किया गया. जामा मस्जिद के आसपास के विवादित क्षेत्र को लेकर एसडीएम ने बताया कि यह क्षेत्र भी महायोजना में शामिल है. जामा मस्जिद के पीछे स्थित दुकानें और मकान भी इसी क्षेत्र में आ रहे हैं. यहां लगभग 20 से 22 दुकानें और कुछ मकान हैं, जिनकी नियमानुसार निरीक्षण और कार्रवाई की जाएगी.







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