खौफनाक साजिश; जमीन के लालच में बेटों के साथ मिलकर की थी भाई और मां की हत्या, तीन गिरफ्तार
संभल में बहजोई थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर का मामला. 10 सितंबर को हुई थी सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 9:41 AM IST
संभल : बहजोई थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव के मां-बेटे की संदिग्ध हालात में हुई मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है. पुलिस ने एक शख्स को उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है. मां-बेटे के शव घर से काफी दूर सड़क किनारे पड़े मिले थे.
एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी के अनुसार बहजोई थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर निवासी राकेश और उसके भाई किशनपाल के नाम करीब 30 बीघा जमीन थी. पड़ताल में सामने आया कि राकेश के नाबालिग होने के दौरान किशनपाल ने उसके हिस्से की 13 बीघा जमीन बेच दी थी. इसके बाद बची हुई करीब 8 बीघा जमीन पर भी किशनपाल और उसके दोनों बेटे अमित उर्फ मिंटू और संजीव कब्जा करना चाहते थे. इसी जमीन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. राकेश अपनी जमीन बेचकर पत्नी विमला और बेटी के साथ अलीगढ़ में बसना चाहता था. मां नेक्सी भी इस फैसले का समर्थन कर रही थीं.
राकेश ने गांव के ही एक व्यक्ति को एक बीघा जमीन 6 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय कर लिया था और 2 लाख रुपये बयाना ले लिया था. हालांकि, किशनपाल ने रिश्तेदारों के माध्यम से दबाव बनवाकर यह सौदा रुकवा दिया था. इसी रंजिश में 10 सितंबर 2026 की रात किशनपाल ने अपने दोनों बेटों अमित और संजीव के साथ मिलकर पहले राकेश और फिर मां नैक्सी की हत्या तकिये से मुंह दबाकर कर दी. इसके बाद शव ई रिक्शा से लादकर सड़क किनारे फेंक दिए थे.
आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से हत्या को सड़क हादसा साबित करने के लिए ई रिक्शा भी वहीं पलटा दिया था. वारदात में शामिल किशनपाल और इसके दोनों बेटों अमित उर्फ मिंटू और संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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