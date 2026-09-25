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संभल में गरजे लोनी विधायक; कहा-यह सिर्फ हिंदुओं का देश..., हलाला जैसी प्रथाएं हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर. ( Photo Credit : ETV Bharat )