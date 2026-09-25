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संभल में गरजे लोनी विधायक; कहा-यह सिर्फ हिंदुओं का देश..., हलाला जैसी प्रथाएं हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी

गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के घर पहुंचे थे.

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर.
भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 1:23 PM IST

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संभल : गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के घर पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों को लपेटते हुए कई पूर्व नेताओं पर भी टिप्पणी की. इसके बाद राजेश सिंघल ने भगवान श्री कल्कि का चित्र भेंट कर विधायक नंदकिशोर गुर्जर का स्वागत किया.

मीडिया से मुखातिब बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर. (Video Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चुनाव और वोटर लिस्ट को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दिल्ली के करीब 32 हजार मुस्लिम वोटर ऐसे थे, जो संभल और दिल्ली की दोनों वोटर लिस्ट में दर्ज थे. भाजपा सरकार में वोटर लिस्ट को शुद्ध करने और उसमें सुधार का काम चल रहा है. इसको लेकर कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग बेवजह बातें करते रहते हैं. चुनाव निष्पक्ष होते हैं. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग है. अगर कोई किसी मामले को लेकर कोर्ट जाता है तो कोर्ट उस पर निर्देश देता है.


लोनी विधायक ने कहा कि विपक्ष पर राहु की दशा चल रही है. “रामद्रोही तनिक मम भावा ” और भोलेनाथ सर्वनाश करने वाले, भस्म करने वाले हैं. कहीं हनुमान जी का फोटो लगा रखा है और उसे आशीर्वाद के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि कार्यसेवकों पर गोली चलवाई गई. साधु-संतों का कत्ल करके उन्हें सरयू में डाल दिया गया. कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक रखी जाएगी. क्या हिंदू भगवान इन्हें आशीर्वाद देंगे.

भगवान श्रीकृष्ण का भी फोटो लगाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर होना चाहिए. हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, जो अपनी धर्मपत्नी के लिए नहीं बोल सकते. वे राम के लिए क्या बोलेंगे और बेटियों के लिए क्या बोलेंगे. उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उनका सूपड़ा साफ कर देगी.

विवादित बयान के सवाल पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उन्होंने कभी विवादित बयान नहीं दिया. अगर कोई गाय काटेगा और बेटियों के साथ दुराचार करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह हिंदुओं का देश है और यहां रहने वाले मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन कायदे में रहना होगा. सनातन जाग चुका है, मुस्लिम आबादी बढ़ने वाले बयान पर कहा कि बहन-बेटियों के साथ हलाला जैसी प्रथाएं हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी.


गुर्जर ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 1978 के दंगे में सांसद के पिता और दादा की भूमिका रही थी. इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आजम खान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह आजम खान जेल में सड़ रहे हैं. उसी तरह इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए.

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