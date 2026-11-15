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संभल की फर्टिलाइजर फैक्ट्री घुसा तेंदुआ पिंजरे में कैद, 24 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया

संभल में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ ( Photo Credit : ETV Bharat )

संभल : संभल की यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पानी की पाइपलाइन में घुसा तेंदुआ आखिरकार रविवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया. करीब 24 घंटे की मशक्कत और जोखिम के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की.





मामला संभल की गुन्नौर तहसील के बबराला थाना क्षेत्र स्थित यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री का है. शनिवार सुबह करीब 7 बजे फैक्ट्री में तेंदुआ दिखाई देने के बाद दहशत फैल गई थी. एहतियात के तौर पर स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी. साथ ही फैक्ट्री के 30 से 35 कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया गया और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई थी. इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए 50 से अधिक लोगों की संयुक्त टीम बनाई गई.