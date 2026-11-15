संभल की फर्टिलाइजर फैक्ट्री घुसा तेंदुआ पिंजरे में कैद, 24 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया
संभल की यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री में शनिवार सुबंह पानी की पाइपलाइन में घुस गया था तेंदुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:40 PM IST
संभल : संभल की यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पानी की पाइपलाइन में घुसा तेंदुआ आखिरकार रविवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया. करीब 24 घंटे की मशक्कत और जोखिम के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की.
मामला संभल की गुन्नौर तहसील के बबराला थाना क्षेत्र स्थित यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री का है. शनिवार सुबह करीब 7 बजे फैक्ट्री में तेंदुआ दिखाई देने के बाद दहशत फैल गई थी. एहतियात के तौर पर स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी. साथ ही फैक्ट्री के 30 से 35 कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया गया और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई थी. इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए 50 से अधिक लोगों की संयुक्त टीम बनाई गई.
मौके पर एसडीएम गुन्नौर अवधेश कुमार, डिप्टी डीएफओ प्रीति यादव, एसडीएम गुन्नौर अंकित मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी बृजमोहन और थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. क्षेत्रीय वन अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया गया है. अब लखनऊ से अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार पिछले कई महीनों से संभल में तेंदुए की दहशत थी. तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार अलग-अलग स्थानों पर पिंजरे लगाकर प्रयास किए जा रहे थे. कल सूचना मिली थी कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया. इसी के चलते पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की तैयारी की जा रही थी. सुबह देखा गया तो तेंदुआ फैक्ट्री की एक पाइपलाइन में बैठा हुआ था. इसके बाद पाइप का एक तरफ से मुंह बंद कर दूसरी तरफ जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया गया. अब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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