संभल जामा मस्जिद विवाद; कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने रखा अपना पक्ष, अब 3 दिसंबर को होगी सुनवाई

इससे पहले 25 सितंबर को हुई थी सुनवाई, पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 की हुई थी मौत.

दोनों पक्षों के वकीलों ने रखी अपनी बात. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
संभल : शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य सिंह की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी अपील अभी पेंडिंग है. वहां 7 नवंबर को सुनवाई होनी है. वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर के चलते निचली अदालत ने 3 दिसंबर की तारीख तय की है.

अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का किया था दावा : वहीं इससे पहले इस केस में 25 सितंबर को सुनवाई हुई थी. यह विवाद साल 2024 में 19 नवंबर को तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों ने दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है.

मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा : इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को मस्जिद का पहला सर्वे हुआ. फिर 24 नवंबर 2024 को टीम दोबारा सर्वे करने पहुंची. इस दौरान बवाल हो गया था. हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

घटना के बाद पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी.

500 वर्ष पुरानी है मस्जिद : पुरातत्व विभाग ने दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद लगभग 500 वर्ष पुरानी है. यह इमारत साल 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित घोषित हुई थी. बाबरनामा में इसका उल्लेख है. सर्वे के दौरान संभल जामा मस्जिद के एडवोकेट जफर अली ने दलील दी थी कि 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था.

यह भी पढ़ें : संभल जामा मस्जिद की हकीकत क्या? हिंदू पक्ष का दावा- हजारों वर्ष पुराना नक्शा मौजूद, यहां हरिहर मंदिर; मुस्लिम बोले- बाबर ने बनवाई

