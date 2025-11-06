ETV Bharat / state

संभल जामा मस्जिद विवाद; कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने रखा अपना पक्ष, अब 3 दिसंबर को होगी सुनवाई

दोनों पक्षों के वकीलों ने रखी अपनी बात. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

संभल : शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य सिंह की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी अपील अभी पेंडिंग है. वहां 7 नवंबर को सुनवाई होनी है. वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर के चलते निचली अदालत ने 3 दिसंबर की तारीख तय की है. अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का किया था दावा : वहीं इससे पहले इस केस में 25 सितंबर को सुनवाई हुई थी. यह विवाद साल 2024 में 19 नवंबर को तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों ने दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है.