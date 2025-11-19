ETV Bharat / state

संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद; अफसरों से बातचीत के बाद पदयात्रा कैंसिल, महंत बोले- 'एक साल का मांगा समय'

संभल जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में BNS 163 लागू है, इसलिए कोई भी जुलूस या इकट्ठा नहीं हो सकता.

संभल में पदयात्रा कैंसिल
संभल में पदयात्रा कैंसिल (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
संभल : जिले में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद के बीच बुधवार को हरिहर पदयात्रा अचानक कैंसिल कर दी गई है. सुबह 10 बजे जोर-शोर से निकालने का ऐलान हुआ था, लेकिन दोपहर 2:30 बजे कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी ने मंच से ही पदयात्रा रद्द करने का फैसला सुनाया. महंत ने जिलाधिकारी से बात करने के बाद यात्रा को रद्द कर दिया है. साधु-संतों ने सवा किलोमीटर की कैला देवी मंदिर परिक्रमा कर कार्यक्रम का समापन किया.

उन्होंने कहा कि हमसे शासन और प्रशासन ने एक वर्ष का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की इजाजत के बाद जल चढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि आप सब आये इसके लिये बहुत बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद!, उन्होंने कहा कि शासन और पुलिस प्रशासन ने आपकी बहुत मदद की. कहीं भी किसी कार्यकर्ता से कोई नहीं बोला, लेकिन आप ने बता दिया कि संभल का साधु, संभल का महंत, संभल के महामंडलेश्वर और संभल के युवा साधु सब जाग्रत हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि परिक्रमा अब 19 नवंबर 2026 को की जाएगी. उन्होंने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 'हम 6 दिसंबर को दोहराने में देर नहीं करेंगे.'

उन्होंने कहा कि नये भारत का नया उत्तर प्रदेश और नये उत्तर प्रदेश का नया संभल आने वाले समय में योगी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा विकास करेगा. उन्होंने कहा कि न्यायालय में केस चल रहा है. उन्होंने कहा कि सवा किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके आगे नहीं जाएंगे.

संभल जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में BNS 163 लागू है, इसलिए कोई भी जुलूस या इकट्ठा नहीं हो सकता. इसी के चलते प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को निभाया है. उन्होंने केला देवी धाम के महंत ऋषि राज गिरी से फोन पर संवाद किया, जिसके बाद महंत की ओर से यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि भीड़ सड़क पर इकट्ठा नहीं हुई, सिर्फ मंदिर पर लोग पहुंचे थे. मंदिर पर पूजा पाठ करने ओर एकत्र होने पर कोई एक्शन नहीं बनता.

यह भी पढ़ें : संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद; पदयात्रा के ऐलान पर छावनी में तब्दील पूरा इलाका

