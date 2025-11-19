ETV Bharat / state

संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद; पदयात्रा के ऐलान पर छावनी में तब्दील पूरा इलाका

डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संभल में माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा.

संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद.
संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
संभल: जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद के बीच आज हरिहर पदयात्रा निकाली जानी है. यह पदयात्रा कैला मंदिर से शुरू होकर जामा मस्जिद तक जाएगी. इसे देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है. अंतरराष्ट्रीय हरिहर सेना के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया है. विवादित धार्मिक स्थल जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है.

डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संभल में माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा. माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती है. ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है. सुरक्षा-व्यवस्था के लिए शहर में अलग-अलग जोने और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.

जामा मस्जिद सर्वे के 1 साल पूरे: संभल के जामा मस्जिद में सर्वे को एक वर्ष पूरा हो चुका है. इसे लेकर भी जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने शहर में थ्री-लेयर सुरक्षा लागू की है. जिले में कुल 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. हर मजिस्ट्रेट को अलग-अलग जोन और सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है. इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पॉन्स संभव हो सकेगा.

इसके अलावा जिले में BNS की धारा 163 लागू की गई है. इसके तहत किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, अफवाह फैलाना, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश या भीड़ जुटाने जैसी संवेदनशील हरकतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीकी निगरानी भी बढ़ा दी गई है. सत्यव्रत पुलिस चौकी को मिनी कंट्रोल रूम में बदला गया है, जहां लगे हाई-क्लैरिटी सीसीटीवी कैमरे पूरे संभल की 24×7 लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

ड्रोन कैमरों से निगरानी: साथ ही, ड्रोन कैमरों को भी जामा मस्जिद परिसर और आसपास के इलाकों में सक्रिय कर दिया गया है. ताकि दूर-दराज की संकरी गलियों तक की निगरानी संभव हो सके. पुलिस की भारी तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की गश्त और इंटेलिजेंस यूनिट की एक्टिव मोड में हैं.

जिला प्रशासन ने जनता से भी अपील की है, कि अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाएं. साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग की अपील की गई है.

क्यों बढ़ा दी गई चौकसी: कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरी, जिन्होंने जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर प्रकरण में याचिका दायर की है. उन्होंने 19 नवंबर यानी बुधवार को हरिहर मंदिर पदयात्रा निकालने का आह्वान किया है. इस पदयात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है. वहीं, प्रशासनिक एजेंसियां इसे सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती मान रही हैं.

