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संभल जामा मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार, जिला कोर्ट में 21 जुलाई 2026 तक टली अगली सुनवाई

हालांकि, देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से स्टे आदेश प्रभावी होने के चलते स्थानीय अदालत में आज कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख तय की है.

संभल: जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर आज, 26 मई 2026 को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस होनी तय थी.

साल 2024 में दाखिल हुई थी मुख्य याचिका: संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताए जाने संबंधी आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से एक मुख्य याचिका 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पहली बार दाखिल की गई थी. इसी विवादित मामले में आज की महत्वपूर्ण सुनवाई पहले से निर्धारित थी, जबकि इससे पहले इस मामले की पिछली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को की गई थी. आज हुई संक्षिप्त सुनवाई में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए अगली तारीख 21 जुलाई 2026 निर्धारित कर दी है. हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने और वहां से स्टे आदेश जारी रहने के कारण ही स्थानीय अदालत ने अगली तारीख लगाई है.

हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को लगा था झटका: उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा पूर्व में मस्जिद के सर्वे के दिए गए आदेश को मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने तब सिविल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से सही ठहराते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था. इस बड़े झटके के बाद मस्जिद पक्ष राहत की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां लंबी बहस के बाद स्थानीय कोर्ट के आदेश पर अंतरिम स्टे आदेश जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर एक बार विस्तार से सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक शीर्ष अदालत द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का स्टे रहने तक स्थानीय सुनवाई पर रोक: इसी मुख्य कारण से सुप्रीम कोर्ट का स्टे आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है और स्थानीय अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख तय की है. वहीं, दूसरी तरफ शाही जामा मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने भी स्थानीय मीडिया से बात करते हुए आज की अदालती कार्यवाही की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि चूंकि इस पूरे संवेदनशील मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का स्टे पूरी तरह लागू है, इसलिए न्यायालय ने कानून के दायरे में रहते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है. तब तक स्थानीय कोर्ट में सर्वे या मुख्य वाद से जुड़ी प्रक्रियाएं रुकी रहेंगी.

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