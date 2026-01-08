ETV Bharat / state

संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 24 फरवरी को

संभल: संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. मामला जैसे ही सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट के समक्ष पहुंचा, वैसे ही साफ हो गया कि आज कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी. वजह बनी सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर, जिसने निचली अदालत की प्रक्रिया पर सीधी रोक लगा रखी है.

अगली सुनवाई 24 को: आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से चंदौसी जिला न्यायालय को आज सुनवाई स्थगित करनी पड़ी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की नई तारीख तय की है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. संभव है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे और 24 फरवरी को संभल जिला अदालत में इस मामले में फैसला आ जाए.

सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर: वहीं, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से मिले स्टे आर्डर के चलते आज भी संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब 24 फरवरी को सुनवाई होगी. यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और संवेदनशील सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से हर तारीख पर पूरे जिले की नजरें कोर्ट पर टिकी रहती हैं, आज भी कोर्ट परिसर में हलचल थी लेकिन स्टे ऑर्डर के आगे सब बेबस नजर आए.

