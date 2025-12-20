ETV Bharat / state

संभल में अवैध खनन का मामला, प्रशासन ने लाइसेंस होल्डर पर 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

खनन अधिकारी शुभम कुमार ने बताया, रश्मि यादव के नाम पर खनन किया जा रहा था. 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर हुई कार्रवाई.
संभल: जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन के मामले में लाइसेंस धारक रश्मि यादव पर 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. खनन अधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि अवैध खनने के मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है. जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई बीजेपी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की शिकायत के बाद की है.

संभल जिलाधिकारी के आदेश पर हुआ एक्शन: मामला तहसील गुन्नौर के ग्राम होतमगढ़ी खाम का है. आरोप है कि कम घनमीटर की रसीद दिखाकर तीन गुना बालू की ओवरलोडिंग की जा रही थी. इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में बिना किसी रसीद के ट्रकों से अवैध खनन कर भंडारण भी किया जा रहा था.

शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर प्रभारी अधिकारी (खनन), उपजिलाधिकारी गुन्नौर, तहसीलदार गुन्नौर और खनन निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की.

बीजेपी के पूर्व विधायक ने की थी शिकायत.

अवैध खनन से राजस्व को नुकसान: जांच में पता चला कि लाइसेंस धारक ने अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर दो अवैध पिट्स बनाकर कुल 6513 घन मीटर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया था. इस केस में उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1967 की अवहेलना की गयी थी. इस अवैध खनन से सरकारी राजस्व को 25.40 लाख रुपये का नुकसान हुआ. जिलाधिकारी ने लाइसेंस धारक रश्मि यादव पर 25.40 लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी कर दिया.

रश्मि यादव के नाम पर है लाइसेंस: खनन अधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है.कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि रश्मि यादव के नाम पर यह अवैध खनन किया जा रहा था. इस मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गयी है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

