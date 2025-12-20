ETV Bharat / state

संभल में अवैध खनन का मामला, प्रशासन ने लाइसेंस होल्डर पर 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर हुई कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन के मामले में लाइसेंस धारक रश्मि यादव पर 25.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. खनन अधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि अवैध खनने के मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है. जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई बीजेपी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की शिकायत के बाद की है. संभल जिलाधिकारी के आदेश पर हुआ एक्शन: मामला तहसील गुन्नौर के ग्राम होतमगढ़ी खाम का है. आरोप है कि कम घनमीटर की रसीद दिखाकर तीन गुना बालू की ओवरलोडिंग की जा रही थी. इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में बिना किसी रसीद के ट्रकों से अवैध खनन कर भंडारण भी किया जा रहा था. शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर प्रभारी अधिकारी (खनन), उपजिलाधिकारी गुन्नौर, तहसीलदार गुन्नौर और खनन निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की.