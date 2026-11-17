संभल में प्रधान पति ने किया सुसाइड; कमरे में खून से लथपथ मिला शव, रसोई में खाना बना रही थी पत्नी
गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के तरकारी गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:18 AM IST
संभल : गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के तरकारी गांव में सोमवार रात महिला ग्राम प्रधान के पति पुष्पेंद्र कुमार ने सुसाइड कर लिया. परिजनों ने पुष्पेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर भी पहुंचाया था. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.
बताया गया कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के तरकारी गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार (40) सोमवार रात करीब 9:30 बजे अपने घर पहुंचे थे. घर पहुंचने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चले गए. उस समय उनकी पत्नी रूबी रसोई में मौजूद थीं. इसी दौरान पुष्पेंद्र के कमरे से से गोली चलने की आवाज सुनाई दी.
गोली की आवाज सुनकर पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य घबराकर कमरे की ओर दौड़े. कमरे में पुष्पेंद्र खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे. यह दृश्य देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. परिजन तत्काल पुष्पेंद्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र कुमार की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं. उनकी पत्नी रूबी गांव की ग्राम प्रधान हैं. रूबी ने पुलिस को बताया कि उनके पति रात करीब 9:30 बजे घर पहुंचे थे और कमरे में चले गए थे. कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनी तो घटना की जानकारी हुई.
गुन्नौर क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्राथमिक जांच में आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की तफ्तीश के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.
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