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संभल में प्रधान पति ने किया सुसाइड; कमरे में खून से लथपथ मिला शव, रसोई में खाना बना रही थी पत्नी

संभल में प्रधान पति ने किया सुसाइड ( Photo Credit : ETV Bharat )

संभल : गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के तरकारी गांव में सोमवार रात महिला ग्राम प्रधान के पति पुष्पेंद्र कुमार ने सुसाइड कर लिया. परिजनों ने पुष्पेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर भी पहुंचाया था. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.



बताया गया कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के तरकारी गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार (40) सोमवार रात करीब 9:30 बजे अपने घर पहुंचे थे. घर पहुंचने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चले गए. उस समय उनकी पत्नी रूबी रसोई में मौजूद थीं. इसी दौरान पुष्पेंद्र के कमरे से से गोली चलने की आवाज सुनाई दी.