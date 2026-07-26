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संभल गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा; 2 लोगों की मौत, 24 से अधिक बस यात्री घायल



दुर्घटना संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के 126/400 किलोमीटर प्वाइंट पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस के पलटने से हुई. बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई थी. बताया जा रहा कि बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ. दुर्घटना के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार और अफरा-तफरी मच गई.





सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल भेजा. जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को मृत घोषित कर दिया. जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं हादसे के बाद कुछ यात्री सड़क पर बैठे हुए थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आने से भी कुछ यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है.





वहीं हादसे की सूचना मिलने पर संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सीएमओ डॉ. तरुण पाठक ने बताया कि डबल डेकर बस का चालक वाहन चलाते समय नींद की झपकी आने के कारण नियंत्रण खो बैठा था. जिससे बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है. करीब 24 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है.





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