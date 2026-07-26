ETV Bharat / state

संभल गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा; 2 लोगों की मौत, 24 से अधिक बस यात्री घायल

बहजोई कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के 126/400 किलोमीटर प्वाइंट पर डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई.

संभल गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा.
संभल गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई और करीब 24 से अधिक मुसाफिर घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

संभल गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा.
संभल गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)


दुर्घटना संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के 126/400 किलोमीटर प्वाइंट पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस के पलटने से हुई. बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई थी. बताया जा रहा कि बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ. दुर्घटना के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार और अफरा-तफरी मच गई.


सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल भेजा. जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को मृत घोषित कर दिया. जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं हादसे के बाद कुछ यात्री सड़क पर बैठे हुए थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आने से भी कुछ यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है.


वहीं हादसे की सूचना मिलने पर संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सीएमओ डॉ. तरुण पाठक ने बताया कि डबल डेकर बस का चालक वाहन चलाते समय नींद की झपकी आने के कारण नियंत्रण खो बैठा था. जिससे बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है. करीब 24 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में भीषण सड़क हादसा: अलीपुर में डंपर और ऑटो में जोरदार टक्कर, तीन लोगों की मौत

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा: भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, राजस्थान से जा रहे थे बनारस

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN SAMBHAL
SAMBHAL GANGA EXPRESSWAY
HORRIFIC ROAD ACCIDENT
HORRIFIC ACCIDENT
SAMBHAL ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.