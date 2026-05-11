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धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रभारी निलंबित, FIR भी दर्ज

संभल : पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने और उनका ब्रेनवॉश करने के आरोप पर डीएम ने तगड़ा एक्शन लिया है. प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. वहीं दायित्वों और शैक्षिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी निलंबित किया गया है. आरोपी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके बाद मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है.









बताया जा रहा है कि पीएम श्री विद्यालय परिसर में कथित रूप से धार्मिक गतिविधियों और उन्माद फैलाने से जुड़े कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी, संभल ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत की. जांच के दौरान सामना आया कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के बजाय मजहबी शिक्षा और धार्मिक टिप्पणियों को बढ़ावा दिया जा रहा था.





प्रशासन के अनुसार यह कृत्य निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है. साथ ही इस गतिविधि से विद्यालय के वातावरण और बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात भी कही गई है.





इस मामले में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद और सहायक अध्यापक मोहम्मद गुल एजाज़ के खिलाफ थाना नखासा में बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले की विस्तृत जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई है. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.







