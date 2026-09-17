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संभल के हरिधाम बांध ट्रस्ट में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप, डीएम ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी

संभल के हरिधाम बांध ट्रस्ट में फर्जी दस्तावेजों और वित्तीय हेरफेर का मामला सामने आया है. डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं.

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हरिधाम बांध ट्रस्ट में फर्जीवाड़े की शिकायत से हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:16 PM IST

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संभल: संभल में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हरिधाम बांध ट्रस्ट में बड़े फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आई है. ट्रस्ट के गठन और नवीनीकरण में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, अपने खास लोगों को सदस्य बनाने और मंदिर के दान और ट्रस्ट की खेती से होने वाली लाखों रुपये की आय में बंदरबांट के आरोप लगाए गए हैं.

शिकायत के बाद डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

दान और 300 बीघा जमीन की आय में गबन का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

300 बीघा जमीन की आय और दान में गबन का आरोप: मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के कस्बा गवां के पास स्थित संत हरि महाराज के हरिधाम बांध धाम आश्रम से जुड़ा है. बांध धाम में संत हरि महाराज का भव्य मंदिर और करीब 300 बीघा जमीन है, जिस पर गन्ना, सरसों और गेहूं की खेती की जाती है. लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और करोड़ों रुपये की सालाना आय वाले इस धार्मिक स्थल के ट्रस्ट के गठन और दोबारा नवीनीकरण को लेकर ट्रस्ट के ही दस सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ताओं ने ट्रस्ट की वैधता पर सवाल उठाते हुए फर्जी आधार कार्ड, शपथपत्र और मूल निवास प्रमाणपत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

IGRS पर शिकायत के बाद प्रशासन हुआ सख्त: आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रस्ट में अपने खास लोगों को शामिल किया गया. साथ ही ट्रस्ट की खेती और मंदिर में आने वाले दान से होने वाली आय में लाखों रुपये के गबन और बंदरबांट का भी आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कई बाहरी लोगों को ट्रस्ट में शामिल कर अनियमितताएं की गई हैं. शिकायतकर्ताओं ने ट्रस्ट के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर वित्तीय आरोप: आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम अंकित खंडेलवाल ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. डीएम ने जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है. वहीं मौजूदा ट्रस्ट के समर्थक सुपरवाइजर ने शिकायतकर्ताओं पर भी ट्रस्ट का पैसा हड़पने का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ट्रस्ट के समर्थक सदस्यों ने खेती से होने वाले गन्ने को चीनी मिल में अपने निजी खातों में डलवाकर लाखों रुपये हड़प लिए.

डीएम ने बनाई तीन सदस्यीय विशेष जांच कमेटी: हरिधाम बांध ट्रस्ट के गठन, नवीनीकरण और धार्मिक स्थल के दान व आय में कथित घोटाले के आरोपों से इलाके में चर्चाएं तेज हैं. अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं. संभल जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि आईजीआरएस के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें हरि बाबा ट्रस्ट को लेकर दो पक्ष सामने आए हैं.

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कानूनी कार्रवाई: एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर गलत तरीके से धन का वितरण करने और झूठे शपथ पत्र लगाए जाने के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही वित्तीय हेरफेर के भी आरोप लगाए गए हैं, प्राप्त शिकायत के आधार पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इसमें डीएम फाइनेंशियल को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ट्रेजरी ऑफिसर को दूसरे सदस्य और एसडीएम गुन्नौर को तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. कमेटी का दायित्व होगा कि लगाए गए सभी आरोपों की दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाए और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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